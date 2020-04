Os Clubes de Rotary de Teresina fizeram várias Doações

Cultura



A Campanha liderada pelo Palácio da Música e pela Orquestra Sinfônica de Teresina solicita Doações dos teresinenses para ajudar os músicos da cidade, que em virtude da pandemia, não podem realizar shows e apresentações. As doações podem ser feitas no Palácio da Música, na Rua Santa Luzia, 1241 ou na Conta Corrente 16916-1 e Agência 4249-8, Banco do Brasil.

Sintomas

O Ministério da Saúde esclarece: se você estiver com sintomas de gripe, fique em casa se cuidando em isolamento. Só procure um Hospital se estiver com falta de ar. Para esclarecimentos, ligue 196 ou faça uma consulta médica gratuita pelo site: www.missaocovid.com.br

Aulas

As Faculdades, mediante a quarentena provocada pelo novo coronavírus, está dando continuidade às suas aulas através de plataforma digital. Os professores estão ministrando aulas através do aplicativo e os alunos acompanham de casa podendo interagir. O meu filho Yuri Sampaio está assistindo aulas da faculdade pelo celular. Chic!!!

Sábado/Domingo

Parabéns para os aniversariantes de sábado (4); Aurélio Melo, Júlia Tajra, Zózimo Tavares, Júlio Cesar Frazão, Thiago Ribeiro, Joãozinho Carvalho, Marinalva Santos Carvalho, Laíza Portela, Sormani Silva Malta, Carlos Augusto Araújo de Souza, Antonia Gisselia, Juliana Nogueira Lima, Ilana Karla Ribeiro etc. Dia (5/4) - Domingo; Thenysson Leitão, Jorge Andre Machado, Isadora Loiola Teles Veras, Daniela Azevedo Arrey, Francinélio Ribeiro, Karina Lessa, Marcos Paulo Cardozo, Auro Costa, Jozafá Soares, Silvany Bandeira, Eliene Lima Soares, Elielda Pontes Soares, Saulo Dugado etc. Felicidades!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (6); Maria Sduvalle, Maria Amelia Melo, Leila Silveira, Daira Castro, Jorge Câmara Lemos, Erlani Bastos etc Saúde & Paz!!!

Cutucando

Notícia Maravilhosa

Selo de Excelência - O Hospital de Olhos Francisco Vilar recebeu uma notícia maravilhosa: a Organização Nacional de Acreditação (ONA) concedeu ao HOFV o Selo de Acreditação Nível de Excelência - by Dr. Francisco Vilar e Raquel Vilar. Chics!!!









Um click na querida Normélia Cordeiro Mota Costa em Café badalado. Chic!!!







Um click na querida decoradora Naty Silveira em evento badalado. Chic!!!







Um click nas queridas Eliene Carneiro e Karine e Karine Barros Canabrava em evento badalado. Chics!!!







Parabéns para a aniversariante do mês de março (30/3) Myrian Castro. Chic!!!







Um click na querida empresária Francisca Pereira - by Óticas Retina, está em São Paulo onde fez uma cirurgia oftalmológica: já está se recuperando, e em breve retorna à Teresina. Amém!!!