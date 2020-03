Diagramador

Dia 28/3 foi o Dia do Diagramador: pessoa responsável por deixar a LUCIENNE EM REVISTA, Coluna e Portal PRISMA e o Blog - Chics!!! com um layout top. Destaco os meus parceiros nessa área (pois eu LS também sei diagramar); Glaubher Calland, Lidiane, Valdeilson, Felipe, Genilson Santiago etc. Chics!!!

#fiqueemcasa

Eu ( LS) já trabalho em casa há alguns anos depois do nascimento do meu filho Yuri Sampaio, só tenho o hábito de sair pra visitar clientes e ir nos eventos de trabalhos: então já gosto de ficar em casar. Sair pra diversão é raridade. Sempre fui e só muito família: sei o quanto é difícil para quem não têm esse hábito!!! Troco, e já troquei várias vezes viagens e lugares só pra ficar em casa. Sou caseira: sair só a trabalho!!! Vamos ter força e fé: que tudo vai dá certo!!! Sigo com as palavras da minha inesquecível mãe Doraci Sampaio - "Quando falta a terra de Deus chega a de Nossa Senhora!!!" Acredito!!!

Solidário

Os Clubes de Rotary de Teresina estão unidos contra a Covid-19 e organizaram uma Campanha de Doação. Com os valores arrecadados, serão adquiridos equipamentos e materiais de limpeza para entrega a famílias carentes. As Doações podem ser feitas por meio da Caixa Econômica Federal, Agência 3829 - Operação 003 e Conta corrente 1212-2.

Adiado

O nosso CAFÉ iria acontecer amanhã (31/3) no Café Espaço D!!! Devido a situação que estamos vivenciando, mundialmente, com relação ao Coronavírus (COVID-19), eu Luciêne Sampaio comunico que adiaremos o nosso "CAFÉ COM LUCIENNE", ficando a data a ser confirmada. Agradeço as amigas e amigos queridos que já estão confirmados: e deixo certo que avisarei a data correta. Com Fé em Deus vai tudo dá certo. Amém!!!

Quarentena

Em tempos de quarentena, o urologista Giuliano Aita e equipe recorrem ao atendimento à distância para continuar atendendo aos seus pacientes. A prática foi regulamentada pelo Ministério da Saúde na última semana. Através de uma plataforma digital, pacientes podem dispor de atendimento remoto como: diagnósticos, consultas, monitoramento de quadros clínicos e até receitas com assinatura digitalizada. Chic!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (30); Vera Santos, Valmir Lima, Elizabeth Rocha, Walteres Arraes, Silvana Coelho, Meyre Chaves Correia Lima, Cléber Bonfim, Thiago Trindade, Mary Lustosa etc. Dia 29/3; Inácio Carvalho, Danielle Ezequiel M. Souza, Hėlida Stephanny, Angela Soares Lago, Bruno Rafael Almeida, Lígia Neves, Odílio Neto, Dani Reis etc. Saúde & Paz!!!

Sábado

Foi dia de parabéns para os aniversariantes do dia 28/3; Miro Silva, Marta Canuto, Kamyla Lustosa, Diego Melo, Manuela Holanda, Arnaldo Rodrigues, Thiago Rodrigues Leão, Fabricio Willians etc. Felicidades!!!



Um click na empresária Caroline Silva com o marido Joaquim Júnior e o filho Théo, que nasceu dia 27/3, é neto da querida Francisca Pereira - by Óticas Retina. Graças a Deus notícias boas!!!





Notícias Maravilhosas - Nasceu ...







Parabéns para o casal Rafaella e Dr. Carlos Tajra, que estão felizes com o nascimento do filho Guilherme no dia 28/3, com 3.674 kg e 50 cm. Chics!!!















Parabéns para o aniversariante do dia 28/3, o querido amigo jornalista Muro Silva!!!







Parabéns para o aniversariante do dia 29/3, o querido amigo vereador Inácio Carvalho!!! Na foto com o prefeito Firmino Filho. Chics!!!







Um click em Luís Figueirēdo - O nosso querido Decorador: além de lindo, é profissional renomado no mercado de eventos, não só do Piauí e do Maranhão onde atua, mas agora também representa nosso estado no “Book Festas Brasil”. Foto: Felícia Araújo. Chics!!!