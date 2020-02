O tradicional Zé Pereira de José de Freitas vai acontece nos dias 15 e 16/2

Preços Baixos

O primeiro Saldão Moda Paraíba do ano acontece dia 8/2. A tradicional promoção terá preços irresistíveis a partir de R$ 2,50 em confecções, calçados e tecidos. Será das 6h às 15h, na Guadalajara, Av. Getúlio Vargas, n°1200 – Tabuleta. Imperdível!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (3); Ausair Chaib Gomes, Luiza Aguiar, Marcos Pires, Erotildes Meierhofer, Eduardo Callegary, Conceição de Maria Barroso Noronha, Marqueline Neves Alves, Edson Tajra Evangelista, Lili Gomes etc. Dia 2/2; Isabella Paranaguá, Raiane Lobão Alencar, Thesco Silva etc. Dia 1/2; Arimateia Azevedo, Elisângela Marinho, Augusto Basílio, Gennison Fortes Monte, Rosemary Silva, Shirley Alves, Helielson Costa etc. Saúde & Paz!!!

Carnaval

O cardiologista Thenyson Leitão e o decorador dos eventos badalados em especial as festas da LUCIENNE EM REVISTA - by Luís Figueiredo passam o Carnaval em Recife e Salvador. Chics!!!

Beneficente

O Rotary Clube de Teresina Rio Poti promoverá uma degustação de vinhos em prol de obras beneficentes, no dia 7/2, em um condomínio da zona leste. Convites circulando entre as pessoas que desejarem contribuírem com as Obras do Clube. Chics!!!

MDB

No dia 4/2 é dia de parabéns para o Ministro João Henrique de Almeida Sousa, que vai comemorar seus 70 Anos com Missa na sede do MDB. Chic!!!

Atração

O tradicional Zé Pereira do município de José de Freitas vai acontece nos dias 15 e 16/2. Atrações; Harmonia do Samba, bandas Casadões do Forró e Cesinha. Imperdível!!!

Café

De 4 à 29/2 acontece a Expo do Gean no Maria Café - by Socorro Santos, às 19h, a vez e voz para novos talentos. Imperdível!!!



Um click na dupla Alexandre Sá e Raulino Neto estão preparando um grande espetáculo para o Carnaval de Teresina - com o Bloco Pinto na Morada, que sairá pelas ruas do Bairro Morada do Sol no domingo (23/2) de Carnaval. Imperdível!!!







Parabéns para a aniversariante de hoje (3) a nossa DIVA Ausair Chaib Gomes!!! Chic!!!







Parabéns para Isabella Paranaguá aniversariante do dia 2/2!!! Chic!!!







Um click na querida Conceição Araújo em evento badalado. Chic!!!