O Setor de Moda Armazém Paraíba está com promoção para o Dia dos Namorados.

O Setor de Moda Armazém Paraíba está com promoção imperdível para o Dia dos Namorados. Descontos progressivos em peças íntimas, linha noite adulto, confecções e calçados das marcas exclusivas Vizzual, Pink Yellow, Emepê, Opcion e Win. Os descontos vão de 5% a 20%, dependendo da quantidade de peças. A promoção segue até o dia 12/6 e os clientes ainda podem parcelar as compras em até 12x nos Cartões. Chics!!!

O deputado estadual Henrique Pires, virou soldado do Batalhão Ambiental Mirim de Teresina, a convite da secretária municipal do Meio Ambiente, Elisabeth Sá. A Secretaria promoveu uma manhã de ações ambientais, com plantio de árvores, no sábado (5/6). O evento fez parte da Semana Municipal do Meio Ambiente em Teresina, que vai encerrar neste sábado (12/6). Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (10); Lucy Soares, Clara Marques Salinas, Jaqueliny Siqueira, Izabella P. Torres, Douglas Alexandre Leite, Pedro Junior Guimarães, Mario Cesar, Alessandro Diniz, Teresa Farias etc. Saúde & Paz!!!

No dia 9/6 foi assinado o contrato de concessão de uso do Centro de Convenções de Teresina, realizado no Palácio de Karnak. A gestão ficou com a empresa DMDL Montagens de Stands Ltda. Durante 20 Anos, a empresa será responsável pela modernização, exploração, operação e manutenção do equipamento. Toda a infraestrutura visa contribuir para o desenvolvimento do Turismo de Negócios e Serviços da capital. Chics!!!

A enfermeira e primeira dama de Teresina, Samara Conceição Rodrigues, que aniversariou no dia 4/6, pediu de presente Cestas Básicas para ajudar quem está precisando e família em situações difíceis por conta da pandemia. Chics!!!

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



Parabéns para Carlinhos Sérvio, que completou 21 anos na terça-feira (8/6), e comemorou nos Estados Unidos onde reside com a família. Ele é filho de Jennifer Zayas e neto da professora Márcia Soares e do inesquecível Dr. Ubirajara Soares (in memoriam). Chics!!!







Um click nas queridas; Adalya Fonseca Santos Rodrigues Gaioso com a mãe Socorro dos Santos e o fotógrafo Tibério Helio em tardes de fotos para a edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!









Um click da arquiteta Lavínia Brandão e do advogado Nelson Nery Costa em #tbt de evento badalado. Chics!!!







Um click de Socorro Abreu Ribeiro e Carlos Antônio Ribeiro em #tbt de viagem animada. Chics!!!









Um click nas amigas Francisca Júlia Medeiros Almeida Moita, Claudete Monteiro, Josélia Dantas, Rosa Dantas e Amélia Tereza Fonseca em #tbt de evento badalado. Chics!!!









Um click do Dr. Airton Andrade e Gilmara Pinto em uma viagem de praia badalada. Chics!!!





