Kits de Natal

Com 80 opções exclusivas, marca traz a melhor escolha de presente para quem você ama. A cada Kit de Natal ou Eau De Parfum vendido, o Boticário doa um valor para Instituições. Presentear é um ato de amor, e por meio de um presente podemos expressar esse nobre sentimento que se manifesta especialmente em datas importantes. E como forma de doar a marca traz também o Compre e Doe em que, a cada Kit de Natal ou Eau de Parfum vendido, o Boticário doa um valor para Instituições, como, o Instituto de Apoio a Crianças e ao Adolescente com Doenças Renais (ICRIM), Hospital Santa Casa e ao Hospital Infantil Darcy Vargas, que tratam de pessoas que precisam ser transplantadas. Uma bela Ação!!!

Uruguai

O querido casal Henrique de Almeida Sousa e Michelle Alves vão passar o “Réveillon” no Uruguai em grande estilo. Chics!!!

Arte na Praça



O Projeto Arte na Praça continua no Teresina Shopping, e envolve dança, pintura, música, teatro, leitura, fotografia, costura e bordados e funciona no Centro Estadual de Tempo Integral Raldir Bastos, com alunos de 14 a 16 anos. Uma vez ao mês os alunos expõem suas peças de arte em um local de Teresina. A exposição segue até o dia 20/12 na Galeria de Artes, piso superior, e no corredor da Livraria Shekhinah, próximo ao Hiper Bom Preço. Imperdível!!!











Parabéns para o querido Péricles Mendel que aniversaria no dia 17/12!!! Na foto com Jorginho Medeiros. Chics!!!







Um click nas queridas Conceição Araújo e Ana Paula Barros Coimbra na Confraternização de Natal do Granf Clube. Chics!!!









Biênio 2020/2021

O jornalista e escritor Zózimo Tavares foi eleito no sábado (14) o novo presidente da Academia Piauiense de Letras (APL) para o Biênio 2020/2021. A nova diretoria será composta ainda pelos imortais Magno Pires como vice-presidente, Dra. Fides Angélica como secretária geral, Dr. Fonseca Neto como 1º secretário, o professor Dilson Lages Monteiro como 2º secretário e o imortal Humberto Guimarães como tesoureiro. Foram 31 votos no pleito e a nova diretoria foi eleita por unanimidade. Após o anúncio dos eleitos, os votos foram incinerados, como manda a tradição da Casa. O jurista Nelson Nery Costa encerra o seu terceiro mandato como presidente da APL. Chics!!!

Parabéns ;

Para os aniversariantes de hoje (16); Flalrreta Alves, Arthur Mendes, Ravena Moura, Igor Maciel, Eduardo Barreto etc. Dia 15/12; Cláudio Rêgo, Liana Mota, Larissa Mota, Wellington Benário, Terezinha de Jesus Santos, Kharyne Mesquita de Carvalho, Verika Rios, Adriana Lobão, Wellington Soares, Sabrina Watanabe etc. Dia 14/12; Araújo Fortes, Suenna Alcântara, Rafael Sousa, Galba Coelho, Maria Clara Portela Bomfim etc. Saúde & Paz!!!

Internacional

A querida Vânia Guerra Pereira da Silva depois que retornou da Alemanha: onde esteve para conhecer seu primeiro bisneto, já de volta prestigiando as festas natalinas dos amigos. Chic!!!

Granfinas

A querida Joice Nunes presidente do Granf Clube, reuniu sócias e convidados para a Confraternização Natalina. A festa todo ano acontece em grande estilo na residência de Socorro Castro. A nova presidente será a querida Mirna Ribeiro que será empossada em 2020. Chics!!!