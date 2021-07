O professor Jonathas Nunes toma posse na Academia Luso-Brasileira de Letras

#Cadeira

Amanhã (20) o professor Jonathas Nunes, ocupante da Cadeira 2 da Academia Piauiense de Letras, toma posse na Academia Luso-Brasileira de Letras, para ocupar a Cadeira 24, que tem como patrono Ramalho Ortigão. Chics!!!

#Sindicato



O Delegado Higgo Martins, concorreu em Chapa única à Presidência do Sindicato dos Delegados do Piauí, e foi reeleito com votação expressiva dos Delegados e das Delegadas de Polícia Civil do Piauí. Ficará à frente do SINDEPOL no Triênio 2021/2024. Chics!!!

#Parabéns



Para os aniversariantes de hoje (19); Luciana Monteiro, Mizael Aquino, Sônia Maria Paranaguá, Daniel Almendra, Ozimaria Bona, Reginalda Carvalho de Oliveira, Alessandra Barros, Odiran Rocha Trajano, Patricio Lima, Nayane Marques etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 18/7; Silvania Pires Martins, Tiago Humberto, Jésus Carvalho, Maristela Mauler Gruber, José Mário, Marcelo Portella, Luísla Bottino, Bruno Torres, Tércia Leal, Pedro Figueiredo, Eduardo Aquino, Nezin Nunes, Ubaldino Vital Moura Filho etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 17/7; Gilberto Amaral, Eduardo Neres, Beatriz Santtos, Eussivan Oliveira, Valdecy Pereira, Valéria Magalhães, Junior Alves Dourye, Eliane Lima, Isabella Herminio Duarte, Aloisio Evangelista, Cícero Cardoso, Karina Dias, Diana Villa, Rosangela Castro, Dário Medeiros, Marina Oliveira, Isabel Ribeiro, Mágnum Rógeres etc. Felicidades!!!

#Felizes

O jornalista Tiago Melo e a cerimonialista, assessora em eventos e jornalista Mara Moraes estão felizes com a espera de um bebê, que deve nascer no final do ano. Chics!!!

#@Siga

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Parabéns para o aniversariante do dia 18/7; Jésus Carvalho!!! Os personagens da sua empresa - Wow Produções sempre presentes nas Festas da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!







Um click da querida professora Márcia Soares em Huntsville no Alabama visitando com a família o Museu da NASA. Chics!!!







#Sampa - Um click da querida Lina Josefina, que no dia 20/7 viaja para passar uns dias com a família reunida em São Paulo. Na foto com a amiga Vânia Pereira Guerra em reunião com as amigas do Clube do Chá em um restaurante badalado. Chics!!!







Um click de Eugênia Villa em #DiadeAventura nos Cânions do Viana em Bom Jesus/PI. Chic!!!







Um click das queridas Júlia Carvalho com a nora Ana Paula Coimbra em #tbt de aniversário badalado. Chics!!!







Um click da querida jornalista Larissa Neiva, que está belíssima grávida. Linda&Chic!!! Foto Benonias Cardoso.







Um click da querida Tânia Miranda com um belíssimo look #preto&branco. Linda&Chic!!!

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!