O Paraíba fará uma LIVE com a participação do fenômeno , o cantor Zé Vaqueiro

#AniversárioParaíba

Na comemoração dos 63 Anos do Paraíba não podia faltar festa, e de festa a loja entende: no dia 7/8/2021, a partir das 16h, o Paraíba fará uma LIVE de encerramento da sua Campanha de Aniversário com a participação do fenômeno do forró e piseiro, o cantor Zé Vaqueiro e o Trio Melhor de Três. Com transmissão ao vivo será pelo Canal do Youtube da loja etc. Acesse: www.youtube.com/armazemparaibaoficial e ative as notificações do Canal no YouTube. Imperdível!!!

#Parabéns



Para os aniversariantes de hoje (30); Eder Neiva, Gilka Marinho Viana, Fontenele Brito, Maria Do Carmo Bezerra Maciel, Fabricio Michell Soares, Lauro Rodolpho S. Lopes, Livia Maria Cunha, Jo Parentes, Cristina Lôbo, Anderson Kleyton Nigeria, Olavo Rocha da Silva, Aldenoura Sousa de Carvalho, Roberto Lopes, Ans Neres, Ligia Gois Sena Brayner etc. Saúde & Paz!!!

#ClubedoChá

Recebi convite da querida Vânia Guerra Pereira da Silva para a primeira reunião do Clube do Chá, de Teresina, que terá retorno no mês de agosto: mês do meu aniversário (26/8). Será o primeiro do Clube Filantrópico de Teresina a voltar às suas atividades em 2021. As sócias do Clube farão uma Homenagem em Especial à sócia Eliane Nogueira por sua posse como Senadora da República. Chics!!!

#Doe



Para a Farmácia da Maria - na Fundação Maria Carvalho Santos: se você tem medicamentos que estão dentro do prazo de validade, mas sem utilidade. O espaço para receber os medicamentos, funciona de segunda à sexta, de 14h às 17h. Informações - (86) 99403.8224.

#Livro

A Artista Plástica Dora Parentes e o empresário Alípio Castelo Branco convidam para o lançamento do livro de "Dora Parentes, um voo para a liberdade", de autoria de Eneas Barros, no dia 12/7, às 19h no Sesc Cultural - Avenida Raul Lopes - 513. Convites limitados por conta da pandemia. Imperdível. Chics!!!

#E-Mail

Por favor envie Notas&Fotos agora para o meu novo e-mail: [email protected] -. Chic!!!

# Siga

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Nasceu - Um click na Isabella, que nasceu cheia de fofura é filha do cirurgião plástico Carlos Tajra e da engenheira Rafaella Vitale, que já são pais do lindo Guilherme. Chics!!!







#Parabéns - Um click da querida advogada Liana Portela, que foi com o marido advogado Pedro Portela para Belo Horizonte no aniversário da princesinha Manuela. Chics!!!







#Terno&Cia - Parabéns para o meu querido amigo Fontenele Brito (30)!!! Na foto com Francisco Pedro e Bento. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante de hoje (30); Gilka Marinho Viana!!! Na foto com marido Luiz Gonzaga Soares Viana. Chics!!!

#Posse

Dia 28/7 foi a posse em Brasília da querida Eliane Nogueira, que é a mais nova Senadora da República, no Gabinete do Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ela assumiu a vaga como suplente do senador Ciro Nogueira que assume no dia 4/8 a Casa Civil a convite do presidente Jair Messias Bolsonaro. Nas fotos com Iracema Portella, Eduarda Nogueira, Ciro Nogueira, Elmano Férrer, Júlio Arcoverde, Aluisio Sampaio, André Fufuca etc. Chics!!!



Um Click da Iracema Portella, Eliane Nogueira e Eduarda Nogueira. Chics!!!

