O Museu Municipal de Arte Sacra Dom Paulo Libório - está aberto para visitação, com todos os protocolos de segurança exigidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e limite de 5 pessoas por Grupo de Visita. A abertura faz parte da Programação do Aniversário dos 169 Anos de Teresina. Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (20); Rosângela Castro, Geraldo de M. Lages Rebêlo, Kleber Eulálio, Paulo Souza, Verônica da Silva Coelho, Anna Paula, Sousa Neto, Telma Maria, Heitor Gil Castelo Branco, Marcello Barros etc. Saúde & Paz!!!

A Expo Caju Piauí já tem nova data: as atividades acontecem de 23 a 25/9/2021 no Riverside Shopping. Com autoria da Data Eventos, a ideia da ação é revitalizar o uso e entendimento do caju para que os produtores rurais, empresários e o Estado possam ganhar com sua plantação, produção e exportação, bem como de seus derivados. Informações - (86) 9981-8762 (Jorginho Medeiros), e-mail [email protected] ou Redes Sociais Facebook e Youtube EXPOCAJUPI.

Hoje (20) às 17h, o auditor do TCE/PI e professor-mestre Gilson Araújo e os professores-doutores da UFPI Guiomar de Oliveira Passos e Washington Bonfim participam de Mesa Redonda "Direitos Humanos sob a perspectiva da Saúde e da Educação", do Grupo de Pesquisa Estado, Sociedade, Participação Social e Garantia de Direitos Humanos da UESPI. Imperdível!!!

#CirurgiãoDentista - Dr. Antônio Sérgio Reis Tavares - O seu Consultório fica na Rua Desembargador Freitas, 1791 - Centro/Sul, Teresina/PI. Telefone (86) 3221.2584. Um luxo. Chics!!!

#FicaDica Agosto mês do meu aniversário no dia 26/8, já lembrando para os familiares e amigos que acompanham o meu trabalho, pra não esquecerem a data. Aguardo os meus #MimosDins - #Pix. "Me Ajeite, que eu lhe Ajeito" "Prestigiar a quem me Prestigia" - Frase da querida Elvira Raulino. Chics!!! #DomVitello Fui na semana com meu filho Yuri Sampaio jantar no aconchegante Dom Vitello - Bar & Churrascaria - das queridas empresárias Francisca Pereira e Caroline Silva. Gente amei: comida deliciosa, bebidas finas, som agradável e localização bacana: na Avenida Homero Castelo Branco, 2310 - Horto - Telefones - (86) 99862.2010/99961.4838. Chics!!!



#Posse - O Filantrópico Lótus Clube de Teresina - by Aldenora Alencar - retornou as atividades em 2021, para a primeira reunião em Buffet badalado, com a posse da nova presidente do Clube, Zelita Melo e diretoria. Foto Péricles Mendel -. Chics!!!







#LótusClubedeTeresina - Um click das queridas Nailza Meneses, Gracinha Monteiro, Claudete Monteiro, Josélia Dantas, Francisca Júlia Medeiros Almeida Moita, Neide Medeiros, Andrelina Albuquerque, Drª Tereza de Jesus Santos e Naty Silveira. Chics!!!







#Mãe&Filhas - Um click das queridas Celina Lages com a mãe Lina Josefina e a filha Alda Maria em reunião badalada. Chics!!!







#Parabéns para o aniversariante do dia19/8; Paulo Tajra Portela de Melo!!! Com a esposa Gillian Tajra no evento da querida Dora Parentes. Chics!!!







#Livro - Um click do Secretário Municipal de Planejamento, João Henrique Sousa e Michelle Alves em evento badalado de Dora Parentes.Chics!!!







Um click no empresário e engenheiro José Filho - by Construtora Estrutural na Serra da Mantiqueira com temperatura de 6º Graus no Pico do Itapeva - em Campos do Jordão. Chic!!!













