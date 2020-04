CRECI/PI

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Piauí (CRECI/PI) passa a ter um novo presidente em exercício, após o falecimento do presidente Nogueira Neto, e vai convocar em breve eleições da nova diretoria da entidade. A partir de agora o até então 1º Diretor Secretário, Rui de Sousa Rodrigues, assume a presidência da autarquia na luta da defesa dos interesses da categoria.

Live

O ídolo das crianças, Luccas Neto fará sua primeira live - "Luccas Neto em: A Pedra do Poder Sumiu!"- no dia 1º de maio, a partir das 18h, com transmissão pelo seu canal no YouTube, que conta com mais de 29 Milhões de inscritos. Imperdível!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (27); Renato Bezerra, Yago Régis, Hellen Sousa, Moisés Luz, Zezinho Ferreira, Alexandre Magalhães Pinheiro, Lidiany Sena, Francisca Sampaio Abreu, Gustavo Lopes, Tereza Val etc. Saúde & Paz!!!

Campanha "Preciso Viver 2020"

Através do seu perfil no Instagram (@redefemininapi), a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI) está realizando transmissões ao vivo às 17h, com especialistas de diversas áreas. A ação faz parte da Campanha "Preciso Viver 2020", que será realizada exclusivamente nos canais digitais, com temas sobre hábitos saudáveis, informações médicas e nutricionais e um conteúdo mais voltado ao entretenimento dentro da temática: 'Controle do Câncer é Prioridade'. Hoje (27) é o nutrólogo e cirurgião gastro, Dr. Jefferson Campelo; e encerrando o ciclo de lives do mês de abril, no dia 29/4, o humorista Gee Sousa. Imperdível!!!

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vips nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA.

Pandemia

Têm deixado muita gente em casa: pois é melhor se prevenir, e #fiqueemcasa. Pra quem encontrou um tempinho pra mim em tempos de pandemia: vereador Inácio Carvalho, Neythania Barbosa, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Aninha Monteiro, Drª Terezinha Santos, Solon Silva, Solange Sousa e Silva, Júlia Moita, Regina Marques, Sônia Carneiro, Marinete Soares, Dora Parentes etc. Saudades!!!









O empresário João Claudino Fernandes, que faleceu no dia 24/4, aos 89 anos vítima de câncer de próstata, foi homenageado em 2018 pelo Prêmio Marcas Inesquecíveis - by Sistema O Dia de Comunicação que premia as empresas que contribuem para o crescimento do Piauí. João Claudino recebeu durante o evento Marcas Inesquecíveis o Troféu Marca do Coração, que representa a marca mais lembrada em todas as edições do evento. Em pronunciamento durante essa premiação Sr. João Claudino falou do amor que tinha pelo Estado. “Eu sou tão grato ao povo do Piauí, que fez com que hoje, eu esteja recebendo homenagens. Eles nos receberam com tanto carinho, que fez com que o Armazém Paraíba chegasse ao que chegou”, disse emocionado. O Armazém Paraíba, criado em 19 de julho de 1958, deu origem a uma hist&oa cute;ria do Grupo Claudino, que hoje é constituído por indústrias, agência de publicidade, construtora, gráfica, frigorífico e shopping centers, motivo pelo qual foi merecedor das homenagens. O empresário, que nasceu na cidade de Luís Gomes, na divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, disse ainda ser grato ao povo do Piauí, principalmente, pelo carinho e por ter construído uma história de sucesso.









Marcas Inesquecíveis







Um click em João Claudino Fernandes e Araújo Fortes, que era um dos melhores amigos do Sr. João.





O ADOLESCENTE

TERESINA SHOPPING CRESCER É TER PRESENTE O PASSADO E O FUTURO. CUIDAR DA FELICIDADE É A PRIMEIRA EXIGÊNCIA QUE SE FIXA NAS PESSOAS; A FONTE DA FELICIDADE. O NASCER, QUE BELO! OS CUIDADOS, AS CONSULTAS, OS PRIMEIROS PASSOS, AS GRANDES CONQUISTAS. HOJE, ADOLESCENTE, BRISA A NATUREZA. IMPONENTE, SIMPÁTICO, CHEIO DE VIDA, PROPORCIONA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS; ALEGRIA E AMOR; É O CEÚ ABERTO DE ENTRETENIMENTOS E FELICIDADES. COM TRABALHO, SILÊNCIO E PENSAR, OS GESTORES SE CONSOLIDAM NA ALEGRIA EM PROPORCIONAR AO POVO DE TERESINA, AOS PIAUIENSES E AOS VISITANTES MOMENTOS DE SAUDÁVEL LAZER. AO GRUPO CLAUDINO, ESPECIFICAMENTE AO PRECURSOR, SENHOR JOÃO CLAUDINO FERNANDES E A SUA MULHER MARIA DO SOCORRO MACÊDO CLAUDINO (in memoriam), BEM COMO AOS SEUS FILHOS E FILHAS E TODOS OS DEMAIS COLABORADORES, OS NOSSOS SINCEROS AGRADECIMENTOS PELOS RELEVANTES SERVIÇOS SOCIAIS PRESTADOS OBRIGADO TERESINA SHOPPING.

FELIZ ANIVERSÁRIO.

QUE DEUS ABENÇOE E PROTEJA ESTE IMPORTANTE EMPREENDIMENTO.

ARAÚJO FORTES E FAMÍLIA.

Parabéns Teresina Shopping hoje (27) é seu aniversário!!!



OAB/PI - No dia 25/4, a OAB Piauí - by presidente Celso Barros Coelho Neto - completou 88 Anos na luta pela defesa do exercício pleno da profissão. Com mais de 14 Mil advogadas e advogados inscritos em seus quadros, a OAB/Piauí é uma das Seccionais mais antigas do país e segue como uma das mais atuantes instituições da sociedade civil. Parabéns!!! Na foto Celso Barros Coelho Neto, Nelson Nery Costa e .... Chics!!!







Um click na querida Ausair Chaib Gomes que está em casa com a família. Chic!!!







Um click na querida Claudete Monteiro que está em casa com a família. Chic!!!