O Hemopi está precisando de Doação de Sangue

Lar de Maria



O Lar de Maria registra uma queda nas doações e realiza uma Campanha reforçando a importância de toda a sociedade para a manutenção da Casa. Por medidas de prevenção: suspendeu todas as visitas e interrompeu o serviço dos mensageiros que recolhem as doações nas residências. A Central de Doações segue trabalhando e a população pode continuar colaborando por meio de transferência bancária na conta da CEF (AG: 1607/CC:3778-5/Op: 003) e no Banco do Brasil (AG: 4249-8/CC: 63624-X), CNPJ: 12.175.857/0001-21.

O SIM

O juiz Marcos Klinger e a advogada da União Patrícia Guimarães adiaram o casamento em virtude da pandemia do coronavírus: agora será realizado no mês de outubro, com data a ser confirmada. Chics!!!

#fiqueemcasa

A recomendação do Governo Federal, Ministério da Saúde, Governadores, Prefeitos e especialistas na área de saúde apontam que esta semana, 22 a 29/3, será o grande momento de contaminação e que estes casos serão conhecidos entre os dias 6 e 20/4. Triste!!!

Netflix

O youtuber piauiense Whindersson Nunes participou de um vídeo lançado pela Netflix no dia 30/3, em que ele interage com parte do elenco da série La Casa de Papel - e diz para o Grupo que o seu nome é Piauí. A ação faz parte da divulgação da quarta temporada da produção, que estreia na hoje (3/4). Já estou assistindo AMO. Imperdível!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (3); Homero Castelo Branco, Ana Lucia Rocha Leal, Sheyla Brito, Alexandre Dias, Ana Cristina Guedes, Sabrinna Oliveira, Alexandre Augusto, Jurema Chaves Damasceno, Nany da Costa, Mayra Monteiro, Renée Marie Fontenele, Júnior Nolêto, Tânia Maria Fonseca Lustosa etc. Saúde & Paz!!!

Quarentena

Não deixe de seguir todos os dias: notas&fotos de pessoas vips nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



Um clcik em Lavínia Brandão e Nelson Nery Costa. Chics!!!









Notícia Maravilhosa

No dia 1º/4 o empresário João Claudino Júnior teve alta, foram dez dias internado no Hospital Unimed Primavera. Um dos casos confirmados de Covid-19 no Piauí. Boletim divulgado pelo Hospital, João Claudino Júnior apresentou melhora do quadro respiratório, "sem necessidade de oxigênio suplementar e controle de todos os parâmetros clínicos", tendo alta durante a manhã de quarta-feira (1º). Graças a Deus notícias maravilhosas. Amém!!! Na foto com a esposa Hanna Isis Claudino.







Parabéns para a querida amiga Alcênia Mendes - by Floricultura Li, que aniversariou no dia 1º/4!!!







Parabéns para a querida Joana Lúcia Martins Nogueira, que aniversariou no dia 1º/4!!! Na foto com o filho Gustavo Martins Nogueira. Chics!!







Saudades das queridas; Eliane Nogueira, Teresinha Machado Liana Portela e Vânia Guerra com o colunista Mauro Veras. Chics!!!







Parabéns para Homero Castelo Branco que aniversaria hoje (3/4)!!!