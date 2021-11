#NaçõesUnidas

O governador Wellington Dias embarcou para a Escócia onde participa da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow. No dia 6/11 aconteceu transmissão do cargo para a vice-governadora Regina Sousa. Durante a viagem internacional, Regina está no comando do Executivo Estadual. “Vou cumprir a agenda dele e algumas das minhas que estavam marcadas, tentar conciliar as duas e cumprir as rotinas administrativas”, destacou Regina Sousa. Chics!!!

#Parabéns



Para os aniversariantes de hoje (9); Da Paz, Valcira Miranda, William Moura, Diego Renata, Luciana Portela, Francisco Lima e Silva, Jose Filho Pinto, Dênio Matos, Ana Carolina Miranda, Lívia Napoleão do Rêgo Costa, Tânia Pádua, Teresinha Oliveira, Juliana Sampaio, Recyana Castro, Kleber Ibiapina, Victor Elmo, David Argento, Cleane Leal, Pepa Hidd etc. Dia 8/11; Ana Karine Sousa, Lara Melo, Antônio Pádua Rêgo Monteiro, Ana Virlânia Nogueira, Erlene Cardoso, José Luiz Barbosa, Elias Caddah, Maxwell Barbosa etc. Saúde & Paz!!!

#SemanaGlobaldoEmpreendedorismo



Ontem (8) às 18h, aconteceu a abertura oficial do evento - Semana Global do Empreendedorismo (SGE) 2021, na sede do Sebrae/PI em Teresina. Seguida de palestras cujo tema desta edição é Empreendedorismo Inclusão no Pós-pandemia. O evento é realizado desde 2007, no Brasil e em outros 180 países. O objetivo é fortalecer e disseminar a cultura empreendedora, conectando, capacitando e inspirando as pessoas a empreender. No Piauí, a SGE conta com uma série de atividades sendo desenvolvidas pelo Sebrae/PI na modalidade presencial com transmissão online ao vivo. Entre as atividades estão o Workshop Trend Beauty Fashion, o Conecta Experience e o Dia do Crédito, que envolvem palestras, oficinas e desfiles. Imperdível!!!

#CocaisShopping

Ontem (8) às 19h, no corredor principal do Shopping foi aberto ao público do Cocais Shopping o Ato Ecumênico celebrando Abertura da Campanha Natalina, e arrecada alimentos para as famílias carentes de Timon. Apresentando a Decoração de Natal de 2021, que tem como principal temática “O Presépio”. Imperdível!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (7/11); Fred Almeida, France Adriana, Francisco Guedes, Lorena Fortes, Francisco Vaz, Luciana Magalhães, Helena Moreira, Lúcio Alberto Monteiro, Nazaré Paz, Raimundo Lopes, Solange Lopes, Jean Abreu, Aline Melo, Mikaelle Rodrigues, Luciana Cortez, Raija Lúcia Roseno, France Adriana, Lorena Almeida, Charliton Carvalho etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes de sábado (6/11); Dandinha, Vanessa Santos, Ailza Rangel, Lucas Freitas, Leonarda Ramos, André Canuto Baía, Lucélia Santos, Wellington Santana, Luiz Gustavo Oliveira, Salomão Sobrinho, Pablo Silva, Ilana Arêa Leão, Eloá Rosado de Assunção Macêdo Costa, Marcela Alencar Arcoverde, Tuanny Canedo, Pedro Martins, Camila Rocha, Vinícius Carvalho de Pádua, Rafael Santos, Lara Chaib, Cleide Saboia etc. Felicidades.



Parabéns para a belíssima Maria Flor Carneiro, que no dia 5/11 completou 9 Anos!!! Filha de Kelly Carneiro & João Batista, que são pais também de João Filho, e neta dos queridos Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro e Carneiro Neto. A comemoração foi em Sampa. Chics!!!







#AmigosdasAntigas - Parabéns para o meu querido amigo Dr. Lúcio Alberto Monteiro, que aniversariou no dia 7/11!!! Na foto com os amigos das antigas; Savio de Marias, Fernando Laerte Miranda de Carvalho, Marcelo Dias, Walter Cabral, Gustavo Amanda Lages, Alexandre Marwell, Mario Neto, Ricardo Portela, Mauro André Miranda, Marcelo Boquinha, Alberto Monteiro Neto com o irmão aniversariante Lúcio. Chics!!!







#Amor - Um click do professor e Dr. Jesus Abreu & Elaynne Alves Abreu no movimento da UESPI. Já foram Capa no dia do casamento na LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!







#CaféChics!!! *Eu (Luciêne Sampaio) convido você para um 'Café Chics!!!' - em grande estilo no dia 23/11, às 18h30, no Maria Café & Ateliê -. Com a melodia de Ítalo do Sax, e ao som do DJ Victor Carvalho e da cantora Mahda Matte, Performance Jayanna Rackell Moura Soares, Fotos de Tibério Helio e Equipe. Chics!!!







#PresençasConfirmadas-Eu (Luciêne Sampaio) convido você para um 'Café Chics!!!' - em grande estilo no dia 23/11, às 18h30, no Maria Café & Ateliê -. Presenças já confirmadas; Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Eliene Carneiro, Gliceryane Carneiro, Kelly Carneiro, Vânia Guerra Pereira da Silva, Josélia Dantas, Marinalda Oliveira, Gracinha Monteiro, Naty Silveira, Yuri Moraes, Carlos Mesquita, Drª Lusani Soares, Neythania Barbosa, Liana Mota Portela, Teresa Rebelo, Francisca Pereira, Pastora de Brito, Regina Marques, Amélia Teresa Fonseca, Myrian Castro, Iraceara Soares, Sávia Dourado, Dalila Parente, Dinah Frota, Talita Neiva, Wanda Lages, Conceição Araújo, Carlúcia Mouzinho, Joice Nunes, Solange Reis Martins, Magnólia Soares Macêdo, Ausair Chaib Gomes, Arlete Paes Landim etc. Ao som da cantora Mahda Matte, Performance Jayanna Rackell Moura Soares, Sax de Ítalo do Sax e Fotos de Tibério Helio e Equipe etc. Imperdível!!!







Parabéns para o aniversariante de domingo (7/11); Fred Almeida!!! Na foto com o irmão empresário Mario Remo. Chics!!!







Um click das queridas Raquel Vilar e Eldina Rocha Martins Soares em #tbt de Festa da LUCIENNE EM REVISTA. Foto Tibério Hélio. Chics!!!







#ClubedoChá - Um click das queridas Alice Castelo Branco Carvalho, Tálita Neiva, Ausair Chaib Gomes, Bena Moura Santos e Sinhã Aragão em evento do Clube do Chá. Aguardo as sócias do Clube no nosso Café Chics!!!







#Livro-A GZ Editora, e o ex-presidente da Academia Piauiense de Letras (APL/PI), ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PI), presidente do Conselho Estadual de Cultura, Defensor Público, Professor, Advogado e Escritor - Nelson Nery Costa, convidam para a noite de Autógrafos e o lançamento em grande estilo da Obra 'Direito Constitucional Brasileiro', - by Nelson Nery Costa, no dia 10/11/2021, no Espaço Coco Bambu Eventos. Chics!!!









Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!