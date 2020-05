Leilão do Bem

O empresário Sílvio Leite é um dos promotores do Leilão do Bem - Beneficente, no dia 9/5, a partir das 10h. Contará com cerca de 40 obras que foram artistas plásticos, fotógrafos, chargistas e colaboradores. Entre as peças que serão leiloadas, estão trabalhos de Dora Parentes, Hostyano Machado, Nonato Oliveira, Amaral, Quaresma, Rogério Albino, Jota A, etc. Interessados podem conferir as obras e participar do leilão nos endereços eletrônicos www.vipdireto.com.br e no site www.pensepiaui.com.

Dia das Mães

O empresário Carlinhos Mesquita - em tempos de pandemia está realizando os seus dotes culinários: cozinhando todo tipo de comidas com pratos e salgados deliciosos. Dia das Mães têm um Cardápio Especial é só ligar (86) 9937.0777 - com antecedência. Chic!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (8); Layane Santos, Cynthia Ribeiro, Wilton Mendes, Jose Padua Filho, Luanna Lira Lago, Hermano Carneiro, Suzane Jales etc. Saúde & Paz!!!

HUT

O Hospital de Urgência de Teresina completou no dia 5/5, 12 Anos de Fundação. Em números, desde a sua inauguração, a Unidade de Saúde tem 1968 colaboradores, 807.293 atendimentos e 154.810 cirurgias. Muito mais que estatísticas, o HUT tem cumprido seu papel de salvar milhares de vidas, além de permitir que muitas pessoas reconstruam suas histórias e voltem a sonhar com dias melhores. Parabéns!!!

Lockdown

No dia 6/5 o prefeito de Teresina, Firmino Filho, afirmou durante uma entrevista para o Jornal local, uma possível possibilidade de adotar um bloqueio total (lockdown) na capital piauiense. Ele avalia esse ponto com base nas pesquisas que mostram uma queda no índice de isolamento social em Teresina, e com o resultado das pesquisas indicando que a cidade tem mais de 12 Mil infectados pelo novo coronavírus. Com isso, ao fechar desta semana ele afirma que irá fazer um estudo com pesquisadores sobre o possível fechamento de todos os serviços que não são essenciais. Triste essa Pandemia em nosso País!!!

"As mães que já partiram vivem eternamente na saudade e na memória dos seus filhos. Eu (Luciêne Sampaio) lembro da minha inesquecível mãe Doraci Sampaio todos os dias: e não conto as vezes que já sonhei com ela." Um Feliz dia das Mães!!!



Dia das Mães - Parabéns para a aniversariante do dia 7/5; Ermelinda Castelo Branco Jacob!!! Na foto com a querida Elvira Raulino. Chics!!







Mãe&Filho - Um click em Rafaella Vitale com o filho Guilherme. Chics!!!







Dia das Mães - Um click nas queridas Marlucia Monteiro Costa e Gilka Viana, que são mães de filhos lindos. Chics!!!







Feliz Dia das Mães - Para as queridas Lina Carvalho, Lourdita Brandão, Joice Nunes, Jany Pacheco, Márcia Soares e Gisela Ximenes. Chics!!!







Feliz Dia das Mães - Para a querida Socorro dos Santos!!! Na foto com a família reunida. Chics!!!