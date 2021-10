#Cartunista

No dia 14/10 o cartunista Jota A - lançou o seu mais novo livro, “As Premiadas do Jota A”, no Teresina Shopping. Ele já conquistou prêmios em vários salões de humor do Brasil e do mundo: um dos mais premiados do país. Chic!!

No dia 13/10 a belíssima Luísa Martins Pádua foi o seu aniversário, e vai ganhar festa no dia 16/10, parabéns e presentes de seus pais Cláudia Laíse e Vinícius Pádua, e do irmão Ricardo Pádua. É neta dos queridos Solange Reis Martins e Sebastião Martins. A comemoração será em família. Parabéns!!!

O Ministério Público Federal no Piauí tem novo procurador da República Leonardo Carvalho Cavalcante de Oliveira, que assumiu o cargo de procurador-chefe para o Biênio 2021/2023. Chic!!!

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) finaliza o projeto para implantação de um novo curso: a Graduação em Terapia Ocupacional. O projeto foi apresentado no dia 13/10 ao reitor Gildásio Guedes e ao vice-reitor Viriato Campelo. Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (15); Daniella Escórcio Sales, José Itamar de Barros, Rosimar Mambenga, Kátia Cristina, Deuzimar da Silva, Andrea Medeiros etc. Saúde & Paz!!!

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#TJ/PI - Um click do presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, Desembargador José Ribamar Oliveira e Valéria Rosal em evento badalado. Chics!!!







#SalãoHidrate - Um click do empresário Carlos Gustavo, que faz sucesso com seu excelente trabalho em sua Barbearia. Responsável pelos cortes de cabelos do meu filho Yuri Sampaio. Chics!!!







#ClosedClube - No dia 13/10, as sócias do Closed Clube se reuniram em jantar badalado: e a querida Aflitos Cardoso sorteou presentes da sua loja: as sorteadas foram; Rosinha Rufino, Lúcia Alencar e Hélida Ferreira. Na foto Marlucia Monteiro Costa, Kátia Eulálio Santos, Aflitos Cardoso e Rosinha Rufino. Chics!!!







#Parabéns para o aniversariante do dia 13/10; Francisco De Assis De Moraes Souza - Prefeito da cidade de Parnaíba/PI!!! Na foto com a esposa Adalgisa Moraes Sousa. Chics!!!







#Balé - Um click da querida Ana Érica na Escola De Ballet Helly Batista - by Helly Batista Jr. Linda&Chic!!!







#Fotografia#Música - Um click do fotógrafo Marcos Soares com o cantor João Gomes em evento badalado. Chics!!!







#Lançamento - O advogado Nelson Nery Costa, lança em grande estilo no dia 10/11 o livro 'Direito Constitucional Brasileiro', - GZ Editora. O evento vai acontecer no Espaço Coco Bambu. Chics!!!

