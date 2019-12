Réveillon

O Complexo Turístico da Ponte Estaiada será palco do Réveillon da Família 2020, e será promovida pela Prefeitura de Teresina. Contará com apresentações musicais da banda Top Gun, Orquestra Sanfônica, da banda Validuaté, João Velloso, Vavá Ribeiro, Bill Coimbra, entre outros. O Réveillon da Família terá início às 17h do dia 31/12/2019. Imperdível!!!

Confraternização

erá no dia 11/1/2020 o nossa Confraternização de Natal com todos os funcionários e colaboradores do Sistema O Dia de Comunicação, no Theresina Hall. Chics!!!

Show

Hoje (20) Zé Roraima convida Gonzaga Lu, Sérgio Matos e Teófilo Lima para um show especial em homenagem ao grande artista Fábio Nóbrega. O Shock do Blue irá trazer composições marcantes do Fábio e tudo que fazia parte do universo desse grande artista, em buffet, às 21h. Imperdível!!!

Feriado de Natal

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI) informa que no dia 24/12, véspera de Natal, as lojas do Centro e bairros funcionarão em horário especial, até às 18h. As atividades do comércio retornam normalmente no dia 26/12.

Natal

As empresárias Larissa Mendes e Elisabeth Sá realizaram em grande estilo o Convescote de Natal. Com arquitetos, jornalistas, empresários e decoradores para uma Confraternização de Fim de Ano. Chics!!!











Cinemas

Chegam aos Cinemas Teresina ‘Star Wars: A Ascensão Skywalker’, ‘Deus é Mulher e seu Nome é Petúnia’, reestreia de ‘Bacurau” do curta ‘Mens Sana’, ‘Rosa Azul de Novalis’ e clássicos do cinema ao som da Orquestra Sinfônica de Teresina no espetáculo O Som da Imagem, dias 21 e 22/12. Imperdível!!!

Confra

O Senador Ciro Nogueira, convida para festa de Confraternização de fim de ano dos Progressistas e lançamento da Caravana do Trabalho, no dia 20/12, no novo Jockey Clube. Imperdível!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (20); Sandra Pádua, Andréia Melo, Iza Raulino, Erasmo Ferreira,Januária Moraes, Artemisa Saints Prado, Marcio Campos, Sara Campelo, Ana Galiza etc. Saúde & Paz!!!

Redes Sociais

Parabéns para o aniversariante de sábado (21/12) Sílvio Leite!!! Na foto com o empresário João Claudino Júnior. Chics!!!







Um click no contador e empresário, Raulino Castelo Branco Filho com o nascimento da primeira neta Olívia. Parabéns!!!







Um click em Caroline e Joaquim Júnior - by Óticas Retina - em Buenos Aires. Chics!!!