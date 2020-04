O Comodoro do Iate Clube de Teresina , Gilson Vasconcelos, informa:

Presente de Aniversário



No dia 27/4/1997 o Teresina Shopping abriu suas portas e logo se tornou o queridinho da cidade e um dos mais importantes shoppings centers da Região Nordeste. Por isso, mesmo em meio as incertezas desse momento, o mall Comemora seus 23 Anos com um pedido de presente especial aos teresinenses: Que todos fiquem em casa! O Teresina Shopping está temporariamente fechado, porém logo reabrirá suas portas para celebrar a magia que é a vida. Por enquanto, o melhor presente é que todos #fiquememcasa!!!

Dia do Jornalista

Grazie pelas mensagens recebidas no Dia do Jornalista (7/4) -. com lindas mensagens. Chics!!!

Atendimento em Casa

Para evitar aglomerações e pensando no conforto e segurança dos pacientes, o Hospital de Olhos Francisco Vilar agora atende via telefone celular. O teleatendimento é feito pela equipe de oftalmologistas do hospital das mais diversas especialidades. Agendamento pelo telefone: (86) 2107-9900.

Fact-Checking

Receitas mirabolantes e dados enganosos sobre a Covid-19 se espalham rapidamente pelo WhatsApp e nas redes sociais. Para combatê-las, 226 iniciativas de checagem (fact-checking) estão ativas no mundo. No Piauí, o projeto pioneiro de checagem, COAR, vem combatendo fake news em solo piauiense desde março. O projeto é promovido por mestrandos, estudantes, e profissionais da área do jornalismo, que fazem checagens gratuitas para a população.

Parabéns

Para os aniversariantes de domingo (12/4); , Carla Ramos, Jimena Sousa, Breno Marques, Afonso Celso Carvalho Sa, Ana Luiza Chaves, Erivan Carvalho, Sylvanna Kastro, Claudio Barros, Dirce Maria Abreu Medeiros, Alexandre Henrique, Wellington Lima, Vanda Rezende etc. Sábado (11/4); Marcelo Egito Coelho, Valdeci Cavalcante, Kiki Freitas, Edilson Campos, Amália Renan Chaves, Graciano Pessoa, Edvaldo Sepúlveda, Albano Amorim, Carolina Durães, Roberta Calland, Thiago Gondim, Nahiza Monteles, Jaiana Aguiar, Lusieux Feitosa Coelho etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (13); Maria Hozana R Oliveira, Pablo Meneses Lage, Julio Santana, Joanna Moreira, Elyanne Assunção, Socorro Pereira, Rafaela Lages, Mari Nery, Guilherme Landim, Nayana Varetto, Sávio Lages etc. Felicidades!!!

Páscoa

Grazie pelas mensagens que recebi na Páscoa (12/4)!!! Não esquça de continuar seguindo todos os dias as minhas: notas&fotos e vídeos de lugares e pessoas vips nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Imperdível!!!



Um click na querida Marta Vasconcelos que está morando em Lisboa/Portugal/Europa - e todos os dias envia notícias para os amigos e familiares do Piauí. Saudades amiga!!!







Live - O empresário e engenheiro José Filho - by Construtora Estrutural curtiu a live do cantor Fagner em grande estilo. Fã é Fã!!! Chics!!!







Instagram - Compartilhando notícias maravilhosas!!! Julianna Leal compartilhou no fim de semana a recuperação do pai Leal Júnior - que ele já está em casa. Amém!!!







Parabéns para o Dr. Breno Marques que aniversariou no domingo (12/4)!!! Na foto com a mãe Lucia Marques e a empresária Soraya Aguiar. Chis!!!







Saudades das queridas Alice Castelo Branco, Ana Maria Araújo Rios e Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro. Chics!!!









Um click em Luiz Galvão e Pastora de Brito estes dias de quarentena curtindo o: #fiquenoseuapartamento. Chics!!