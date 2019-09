O Chá da Solidariedade do Lótus Clube vai acontecer no dia 20/11

Lótus Clube

As sócias do Lótus Clube se reuniram em reunião em Buffet badalado para comemorar os 51 Anos de Fundação do Clube, com as anfitriãs a presidente do Clube, Aldenora Alencar e as irmãs Carmém Zélia, Zoraide Almeida, Valderez Lima. Chics!!! Confira as fotos.







Posse



O prefeito de Lagoa do Piauí, Antônio Francisco de Oliveira Neto, assumiu o cargo de presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Parnaíba – Ampar, durante reunião da entidade, na sede da Associação Piauiense de Municípios (APPM).

Feira Internacional

Uma caravana de artesãos atendidos pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí, está participando da Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos desde o dia 25/9 e vai até sábado (28), no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa/Paraíba. Com o objetivo de promover a comercialização e a abertura de novos mercados, gerando oportunidade de network nacional e internacional. Chics!!!

Contadoras

Hoje (27), em homenagem ao Dia do Contador, acontece, às 18h30, o I Encontro das Contadoras de Sucesso com palestra de Jaciara Mendes em Café badalado, e será discutido temas como 'Os desafios atuais da mulher: família e mercado de trabalho', 'Como competir sem perder a feminilidade' e 'O Sucesso da Mulher na empresa contábil'. Informações: (86) 99931-8845 e 99993-8686. Imperdível!!!



Um click nas lindas filhas da deputada federal Iracema Portella; Cynthia Portella, Eliane Nogueira, Maria Eduarda e a neta Maria. Chics!!!



23 anos

Escolha o seu look preferido: pois já tem data definida para a nossa Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA - Será no dia 26 de Novembro, no Grille Eventos. Aguardem mais detalhes!!!

Caranguejada

O colunista Beto Loyola, dia 28/9, reunirá convidados a partir do meio dia na 8ª Caranguejada do BL, em Clube badalado de Teresina.



Um click em Ana Paula Barros Coimbra e Gustavo Ramalho curtindo o amor e a vida nos melhores lugares de Paris. Chics!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (27); Diego Trajano, Teresa Ferreira, Talita Portela, Ismar Marques, Ana Paula Ponce, Francisco Cavalcante, Rafael Nolêto etc. Saúde & Paz!!!

Feira



O Sindicato da Indústria da Construção Civil de Teresina (SINDUSCON) em parceria com a Caixa Econômica Federal estão realizando a Feira de Imóveis em Teresina até sábado (28), no Teresina Shopping - apresentando condições especiais para quem deseja conquistar seu próprio imóvel. Imperdível!!!

Aniversário

O querido Yuri Moraes reuniu familiares e amigos para comemorar em grande estilo os 81 Anos da mãe Socorro Carvalho. Chics!!! Confira as fotos.





Redes Sociais



Confira todos os dias as minhas Postagens nas Redes Sociais - Notícias Diárias da nossa Sociedade; Instagram - Lucienne.Sampaio e Facebook Lucienne Sampaio. Chics!!!