O cartunista Jota A foi vencedor no 48º Salão Internacional de Humor de Piracicaba.

O cartunista do Jornal O Dia, Jota A, foi o vencedor da Categoria Saúde, no 48º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Os vencedores foram anunciados no dia 4/9. Em 2020 Jota A foi o vencedor da Categoria Charge. Ele lançou a Campanha de Pré-lançamento do seu livro ‘As premiadas do Jota A: charge, cartum, caricaturas’ pelo site catarse.com. Imperdível!!!

No dia 30/10 Suzanne Nunes & Marina Napoleão dizem SIM ao amor no espaço da Praia Peito de Moça, no litoral piauiense, em cerimônia intimista. Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (10); Gisela Neiva, Jivago Castro Ramalho, Karine Nunes, Talita Medeiros, João Carvalho, Rosangela Brandão Cavalcante, Betânia Ladislau, Rosiane Matos, Ligia Felix, Mosart Junior etc. Saúde & Paz!!!

#ExpoCaju2021- Sebrae/PI e Emater

Apoiam o evento a Expo Caju 2021, que vai acontecer nos dias 23 a 25/9, no Riverside Shopping, com programação diversificada. Com um grande time de apoiadores e parceiros: o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do Piauí Sebrae-/PI e o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí (Emater) etc. A Expo Caju Piauí é uma realização da Data Eventos, e conta com Apoio Cultural do Prêmio Maria da Inglaterra, Lei Aldir Blanc, SIEC, Secretaria de Cultura do Piauí, Governo do Piauí, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Imperdível!!!

A nossa Coluna PRISMA no Jornal e Portal O DIA - completou esse mês de setembro no dia 3/9/2021, 4 Anos. Com muitas informações, notas e fotos etc. Grazie a Equipe do Sistema O Dia. Chics!!!

Informo o dia da Festa de 25 Anos LUCIENNE EM REVISTA, e lançamento de mais uma edição. Aguardem. Chics!!!

O empresário Raimundo Moraes passou o fim de semana em sua belíssima residência na Praia do Coqueiro, para organizar e relembrar os dias maravilhosos que passou esses mais de 30 Anos com a sua inesquecível esposa Yara Maranhão, que faleceu recentemente. Que Deus conforte com força e fé a família!!!

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Family - A juíza Lygia Sampaio e o cardiologista Benício Sampaio comemoraram no dia 8/9, 43 Anos de uma belíssima união conjugal. São pais de Aluísio Sampaio, Alexandre Sampaio, Ana Beatriz e Ana Lygia. E a filha, a arquiteta Ana Lygia Sampaio Santos e o médico Gustavo Santos também comemoraram no mesmo dia 15 Anos de casados. Chics!!!







Um click do SIM de Rodrigo Mendes Gonçalves & Marina Cortez. Chics!!!







Um click de Antomar Gonçalves e Christiane Mendes com os filhos Lara Mendes Gonçalves, Robert Mendes, e o noivo Rodrigo Mendes Gonçalves e a noiva Marina Cortez, e Lara Mendes Gonçalves. Chics!!!







Um click do arquiteto Eder Neiva em Órbita Blue no fim de semana em Fortaleza/Ceará. Chic!!!







#Irmãos - Um click dos irmãos o empresário e engenheiro - José Filho, Dr. Jocerlano Sousa e o empresário Fabrício Santos em evento badalado. Chics!!!







Um click da advogada Liana Portela, na homenagem deferida ao seu saudoso pai, Guido Santos Rocha, como nome da Sala 1 da ESA - com Celso Barros Coelho Neto - Presidente da OAB/PI, e Aurélio Lobão, Diretor da Escola Superior da Advocacia OAB/PI. Um dia de muita emoção. Chics!!!







Um click de Juliano Alves, e Lélia Maia com o look Alpha Modas Teresina - by Maria Pastora de Brito, de evento social em Sampa. Chics!!!







Parabéns para Laís Sobral, que aniversariou no dia 31/8!!! A aniversariante no estilo Alpha Modas Teresina - by Maria Pastora de Brito. Chics!!!

