O Armazém Paraíba é um dos finalistas do Prêmio Interaje

Um click em Jasmine Malta, Daysê Portela, Alzira Andrade e Yuri Moraes em Curso de Pintura. Chics!!!

Black&Pink

Contagem regressiva!!! Prepare o seu look na Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA - Será no dia 26 de Novembro no Grille Eventos. Convidados confirmados; Márcia Soares e Ubirajara Soares, Lavínia Brandão e Nelson Nery Costa, Pastora Brito e Luiz Galvão, Marinalda Oliveira, Francisca Pereira, Lusani P. de Moura, Neythania Barbosa, Jayanna Rackell Moura Soares, Larissa Batista, Graça Batista, Yuri Moraes, Larissa Lopes Oliveira, Dina Magalhães, Lourdes Batista, Rafaella e Dr. Carlos Tajra, Carlos Mesquita, Socorro Castro, Socorro e Mizael Aquino, Zuíta Vasconcelos e Gilson Vasconcelos, Gilmara Pinto e Dr. Airton Andrade, Joice Nunes, Conceição Araújo, Kátia Cristina, Zelita Melo, Polyana Melo e Rondinelle Albino, Valdenê Albino, Rejane Cavalcante, Karine Barros e Delegado Ademar Canabrava, Ana Claudia e Waldecy Matos, Larissa Waléria, Bruno José e Andressa Chaves,Teresinha Machado, Marden Menezes, Vera Santos, Sônia Carneiro, Joselene Carlos Claudino, Mariano Marques, Ítalo Motta, Araújo Fortes, Teresinha Machado, Normélia Cordeiro Mota Costa e Carlos Costa, Sônia Carneiro, Auxiliadora Igreja, Fernanda Carneiro, Miro Silva, Vinicius Vainner, Xica Frota, Marta Vasconcelos, Adriana Lemos, Inácio Henrique Carvalho e Kênia Dantas, Vanda Rodrigues e Joaquim Do Arroz, Aluísio Sampaio e Euka Resende, Teresinha Medeiros, Barbara Noronha, Elmano Ferrer, Sâmea Beatriz Bezerra Sá, Agnalba Santos, Van Fernandes, Vera Lucia, Regina Marques, Jane Mary e Emanuel Pacheco, Aldenora Rego, Neide Medeiros, Lina Josefina, Socorro e Mizael Aquino, Josélia Dantas, Gracinha Monteiro, Naty Silveira, promotora da Infância e Juventude de Teresina - by Vera Lúcia da Silva Santos, Joilza Leitão, Maria Hilda Monteiro, Nailza Meneses, Sâmea Beatriz, Agnalba Santos, Ausair Chaib Gomes, Carlos Mesquita, Myrian Castro, Lysbela Castro, Rose Tajra, Aparecida Coelho etc. Convites circulando. Chics!!!



Um click na empresária da Vivenda da Festa - by Lígia Vasconcelos com o renomado designer de eventos - by Luís Figueirêdo. Juntos, a dupla assina a festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA no dia 26/11, no Grill?. Chics!!!

Festa

Prepare o seu look Black&Pink ou a cor que preferir: para a nossa Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA - Será no dia 26 de Novembro no Grille Eventos. Parcerias já confirmadas; Fotos - Tibério Hélio e Marcos Soares -, Bolo - Odelita Nunes - Bolos&Artes, Drink's e Coquetéis - Silvia Drink's - by Silvinia Costa, Flores - Floricultura Li - by Alcênia Mendes, Antoniel Ribeiro, Apresentador Mariano Marques - Programa Sábado Maior - Antena 10 - Record, dj Victor Carvalho, cantora Nayra Lima e Manoelzinho dos Teclados, Ítalo Sax, Wow Produções - by Jésus Carvalho, Produção Audiovisual - AndyFilms - by Willandy Cordeiro e Caroline Barbosa, com a belíssima decoração de Luis Figueirêdo com Peças da Vivenda da Festa - by Lígia Vasconcelos, Cerimonial Vinicius Wainner/Simone Castro/Helder Daniel Vilela, NOROESTE - by Benedito Cirilo/Rondinelle Albino, look Alpha Modas - by Pastora Brito, Lojão do Peixe - by Marinalda Oliveira, Óticas Retina - by Francisca Pereira, Nelson Nery Costa, Bar de Brigadeiro - by Larissa Silveira, Hospital Francisco Vilar - by Francisco e Raquel Vilar, Apresentador Ítalo Motta - Programa Melhor de Tudo - REDETV - O DIA etc. Convites - by Gráfica Halley - já circulando. Aguardem mais detalhes e os convites. Chics!!!

Despoluição

Sábado (9), a Rede Ambiental do Piauí vai realizar um ato de conscientização sobre a situação no Rio Poty. De caiaque pelo rio e de bike pelas margens, os ambientalistas vão pedir a despoluição do rio, que tem potencial turístico e é fonte de renda para muitas famílias.



Um click em Van Fernandes, Irineu Fernandes e Reginaldo Júnior em evento de lançamento da Sorte Única. Chics!!!



Prêmio Interaje

O Armazém Paraíba é um dos finalistas do Prêmio Interaje em duas categorias: melhor conteúdo audiovisual e página de Redes Sociais. Em melhor conteúdo a loja concorre com o vídeo ‘Vista o Seu Poder’, clipe sobre o empoderamento feminino. O Prêmio valoriza os profissionais que trabalham com conteúdo web no Piauí, premiando os que mais se destacaram ao longo do ano. A premiação será dentro do Teresina Summit - no dia dia 9/11. Chics!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (8); Ana Karine Sousa, Lara Melo, Antônio Pádua Rêgo Monteiro, Ana Virlânia Nogueira, Erlene Cardoso, Zé Lula, Elias Caddah, Maxwell Barbosa etc. Dia 7/11; Fred Almeida, Thaisa Albino, Wupp Barros, Lúcio Alberto Monteiro, Avelaino Henrique Nunes Martins, Charliton Carvalho etc. Saúde & Paz!!!

Ensino

O prefeito Firmino Filho recebeu em São Paulo, mais uma premiação em reconhecimento à qualidade do ensino na Rede Municipal de Teresina. O Prêmio Lide de Educação 2019 homenageia as empresas e instituições que valorizam e investem na educação do país. Hoje, Teresina já ultrapassou as metas projetadas pelo Ministério da Educação para o ano de 2022 no que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Chics!!!

Um click em Nelson Nery Costa, que recebeu homenagem da Secretaria do Estado da Cultura do Estado do Piauí, e do Sr. Presidente do Conselho Estadual de Cultura, Cineas das Chagas Santos, na Solenidade de Posse dos Conselheiros e Suplentes, Transmissão de Cargos do Conselho e Entrega de Medalhas do Mérito Cultural, em comemoração aos 54 Anos do Conselho, em alusão ao Dia Nacional da Cultura. Chics!!!

Decoração

O renomado designer de eventos, Luís Figueirêdo é o nosso decorador oficial nessa edição da Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA, juntamente com as peças de decoração da querida Lígia Vasconcelos - by Vivenda da Festa, no dia 26/11 no Grillé. Chics!!!

Brigadeiro

A querida Larissa Silveira é a responsável pelas delícias do - Bar de Brigadeiro - nessa edição da Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA, no dia 26/11 no Grillé. Chics!!!