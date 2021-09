O advogado Campelo Filho é candidato a desembargador do TJ/PI pelo Quinto Constitucional

#TRT/PI

O presidente Associação da Advocacia Criminal Jovem do Piauí, Lucas Ribeiro, e a pré-candidata a vaga no Tribunal Regional do Trabalho. Olívia Brandão, têm viajado pelo Piauí inaugurando Obras de Subseção da Ordem dos Advogados seccional Piauí (OAB/PI). Chics!!!

#Candidato

O advogado Campelo Filho, com 26 Anos de experiência na advocacia, é considerado um dos nomes mais representativos da classe no Estado do Piauí, é candidato a desembargador do TJ/PI pelo Quinto Constitucional. A vaga que se abre com a aposentadoria do Desembargador Brandão de Carvalho, que deixa a Corte depois de 30 Anos de atuação. Chics!!!

#Parabéns

Parabéns para os aniversariantes de hoje (27); Diego Trajano, Ismar Marques, César Augusto de Moura Soares (Cesinha), Sandra Helena Frazão, Talita Portela, Teresa Ferreira, Ana Paula Ponce, Francisco Cavalcante, Rafael Nolêto etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (26); Málaque Santos, Manoel José, Ana Lygia Sampaio Santos, Benício Neto, Amauri Jucá, Dalcimar Santana, Cris Vasconcelos, Lucas Khristian, Roberta Porto, James Macedo, Antônio Cabral, Mayara Sousa, Paulo César Coutinho etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes de sábado (25); Dr. José Wilson, Tita Maciel Alves, Franklin Medeiros, Gilceia Meireles, Gizela Falcão, Aldineide Araujo, Odelita Nunes, Marinna Lima Dias, Caroline Marinho Fortes Rocha, Augusta Rocha Loures Ferraz, Wildson Santos, Afra Egípcia, Lucas Reis, Sérgio Fontenele, Maira Borges, Bruno Figueiredo, Antonia Queiroz, Alessandra Sales, Lucas Reis, Maíra Lima, Jean Carlos, Maíra Morais de Medeiros, Euzeni Dantas Nunes, Cida Schmidt etc. Felicidades!!!

#Elo'sClube

Grazie pelo convite da querida Eliene Carneiro, que vai reunir no dia 30/9, as sócias do Elo's Clube em espaço badalado. Chics!!!!

#@Siga

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#DomVitello - A querida empresária Francisca Pereira, reuniu clientes e amigos em grande estilo no seu maravilhoso Dom Vitello Bar & Restaurante - em show da cantora Nayra Lima. pense em uma noite animada. Chics!!!







#Parabéns para o Dr. Wilson Pereira, que aniversariou no dia 25/9!!! A comemoração foi com a esposa Vânia Guerra Pereira e as netas Luiza e Letícia em um badalado restaurante. Chics!!!







#Posse - Um click da querida Aldora Lebre, recebendo o ato de posse para integrar a equipe da Pró Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários que tem a frente a professora Dra Mônica Arribavene. Aldora vai ser Coordenadora de Assistência Comunitária da UFPI. Recebeu o ato das mãos da senadora Eliane Nogueira e do magnífico Reitor Gildásio Guedes. Chics!!!

#Parabéns



Para o César Augusto de Moura Soares (Cesinha), que aniversaria hoje (27)!!! A mãe Drª Lusani Moura comemorou o aniversário do filho em grande estilo com a família, amigos e a namorada Dalila Veloso no dia 25/9, em pizzaria badalada. Chics!!!















Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!