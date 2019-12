Papai Noel

No sábado (7) o Papai Noel chegará ao Centro de Teresina em um helicóptero, a partir das 9h na Praça da Liberdade, ao lado da Igreja São Benedito. Durante o percurso, o "Bom Velhinho" irá desfilar em carro aberto pelas principais ruas do centro até chegar ao Shopping da Cidade. Este ano, o Sindilojas/PI e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Teresina (CDL), vão promover a distribuição de presentes para as crianças e a realização de shows musicais com artistas locais nos dias 7, 14 e 21/12, a partir das 10h. Imperdível!!!

Exposição

O vernissage da Exposição Arramares acontecerá no dia 12/12, na Montmartre. A curadoria da mostra é de Elsa Paranaguá Elvas. Chics!!!

Lótus Clube

As queridas; Nailza Menezes, Zuíta Vasconcelos, Jane Kelly e Socorro Bringel serão as anfitriãs da reunião do Lótus Clube, no dia 10/12. Chics!!!

Cores & nbsp;

O querido apresentador Mariano Marques, vai realizar no dia 11/12, o pré réveillon CORES, no Finess Buffet & Festas. Chics!!!

Natal





Confecções e calçados masculinos, femininos e infantis estarão em promoção durante o tradicional Feirão de Natal Guadalajara, no 14/12, das 6 às 15h, no Galpão da Guadalajara, Av. Getúlio Vargas, 1200, Tabuleta. Imperdível!!!



Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA. Um Sucesso. Fotos Tiberio Helio. Chics!!!





Maternidade

A I Jornada Materno Infantil – Qualificando a Assistência Materno-infantil, está sendo promovida pela Maternidade Dona Evangelina Rosa, segue até hoje (6). Imperdível!!!

Título

O empresário João Vicente de Claudino, vai receber duas homenagens em São Luís, no dia 612, o Título de Cidadão do Estado do Maranhão e a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Becman. Chic!!!

Reunião

As queridas; Marinalda Oliveira, Socorro Aquino e Maria do Carmo Oliveira, foram as anfitriãs da animada reunião do Lótus Clube de Teresina, em Restaurante Badalado. Chics!!!

Shopping

Encontrei as queridas irmãs; Anna Andrade e Antônia Duailib fazendo compra no Teresina Shopping. Chics!!!

Anfitriã

A querida Tânia Miranda, com sua beleza e elegância foi a anfitriã em sua residência das sócias do filantrópico Granf Club de Teresina de animada reunião do Clube. Chics!!!





Parabéns para a querida Conceição Araújo, elegante sócia do Granf Club de Teresina, é aniversariante de hoje (6)!!! Com as queridas; Tânia Miranda e Socorro Castro. Chics!!!





O governador Wellington Dias entregou ao tradicional criador Benedito Cirilo Albino, do Haras Noroeste, a Medalha do Mérito Agropecuário "João Mendes Olímpio de Melo". A Medalha é a mais alta comenda do Estado no que se refere aos serviços prestados pelo agronegócio. A entrega da honraria aconteceu durante a 69ª Expoapi. Chics!!!





Um click em Jayanna Rackell Moura Soares e Denise Alaggio no estilo Black&Pink. Chics!!!