No dia 7/8 é a estreia do Programa do Mariano na TV O DIA, ás 13h no canal 23.1

#Sábado

No dia 7/8 é a estreia do Programa do Mariano na TV O DIA, e eu (Luciêne Sampaio) sou presença confirmada para assistir o Programa na Sede do Sistema O DIA, a partir das 12h30. Imperdível!!!

#AniversárioParaíba

Sábado (7), a partir das 16h o Paraíba realiza a live com o fenômeno do forró e piseiro, Zé Vaqueiro. O encerramento da Campanha de 63 Anos da loja. Com Trio Melhor de Três e transmissão ao vivo pelo Canal do Youtube do Armazém Paraíba etc. Acesse: www.youtube.com/armazemparaibaoficial e ative as notificações do canal no YouTube. Imperdível!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (6); Wanda Lucia Xavier, Jesus Dias, Conceição Mapurunga, Jeosé Noronha Monte, Milena Sousa, Gabriela Rocha, Taiana Damasceno

#DiadosPais

Tem Promoção Especial com Moda Paraíba de até 15/8. Descontos progressivos e facilidades nas confecções e calçados das marcas Win e Opción adulto. Na compra de uma peça 5%, duas peças 10%, três peças 15% e quatro peças ou mais 20% de desconto. Ainda dá para parcelar tudo em até 10x sem juros no Cartão Paraíba ou 12x nos demais cartões. Imperdível!!!

#RiodeJaneiro

Os advogados Pedro Portela Filho e Lina Portela estão aproveitando uns uns dias de férias no Rio de Janeiro em família. Chics!!!

#Divulgação

Ser divulgado o seu profissional e pessoal em Colunas Sociais de; Jornais, Blogs, Portais e Redes Sociais pelo Colunista/Jornalista é mais prestigioso. Apesar de no dia a dia cada um fazer a sua própria divulgação. #FicaDica. Chics!!!

#DiadosPais

Comemorado no segundo domingo do mês de Agosto: mês do meu aniversário (26/8) - o Dia dos Pais é uma das datas mais importantes do ano para a maioria das pessoas! Este é o dia para celebrar uma das pessoas mais importantes na sua vida, que cuidou de você desde seu nascimento e está sempre ao seu lado. Milhões de Beijinhos para todos que acompanham o meu trabalho. E um Beijo e Abraço em especial para o meu amado e querido pai - Cícero Sampaio. Chics!!!



#Irmãos - Um click dos irmãos empresário e engenheiro José Filho - Construtora Estrutural, Dr. Jocerlano Sousa e o empresário Fabrício Santos em #tbt de festa badalada. Chics!!!







Um click do Governador do Rio Grande do Sul - Eduardo Leite, que disputa as prévias do PSDB - liderança jovem em ascensão no País, cidadão de bem e competente Gestor com o deputado estadual do Piauí - Marden Menezes. Chics!!!







#Sampa - Um click das queridas Tálita Neiva e Vera Lobão em encontro de viagem badalada em São Paulo. Chics!!!







#DiadosPais - Um click do Ministro da Casa Civil - Ciro Nogueira com as filhas Eduarda Nogueira e Eliane Nogueira em #tbt de comemoração badalada em Brasília. Chics!!!







#DiadosPais - Presentes é nas Óticas Retina - A empresária Caroline Silva com a cliente Lilia. Chics!!!







Um click da presidência do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PI) no Biênio 2021/22 a querida Lilian Martins. Chic!!!









Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!