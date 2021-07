No dia 30/06 foi aprovado o Projeto de Lei que institui o Prêmio Prefeito Firmino Filho

#Aprovado

No dia 30/6, em segunda votação na Câmara Municipal de Teresina o Projeto de Lei n° 109/2021, que institui o Prêmio Prefeito Firmino Filho, e visa homenagear pessoas e organizações sociais que lutam pela Inclusão Social em Teresina. O vereador Edilberto Dudu está feliz com a aprovação do Projeto que homenageia a liderança do prefeito Firmino e o político que ele foi. Chics!!!

#Posse

No dia 1º/7 o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí empossou os novos diretores executivos e Conselheiros para a Gestão 2021/2024. O presidente do CRMV-PI, Dr. Anísio Ferreira Lima Neto, recebeu convidados em solenidade que aconteceu em buffet badalado, e foi transmitido ao vivo através das plataformas virtuais. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (2); Marcelo Soares, Glaucya H. Barros, Sandra Lopes, José Alberto Carvalho, Fernando Campos etc. Dia 1º/7; Joice de Farias Viana Nunes, Janaina Antunes, Lavínia Carvalho Luz, Jonniely Cardoso, André Costa, Raquel Vilar, Maria de Lourdes Coelho, Edmarcos Oliveira, Vanessa Alves, Alba Valéria, Marcus Alexandre, Pedro Sá, André Luis Ratto etc. Saúde & Paz!!!

#BodasdeCrizo



No dia 1º/7 a acadêmica de Medicina Nilsa Tajra e o empresário José Sobrinho comemoraram em família 33 Anos de casados - Bodas de Crizo -. Para os celtas da Irlanda, era a árvore do nascimento - O crizo (ou crizopala) ficou conhecido pelos gregos como pedra de ouro. Suas cores variam do amarelo ao verde -. São pais de Nícolas, Mateus, Maria Amélia, Natália, Nilsa e Jolie, e têm um neto, Fabiano Filho. Chics!!!

#Livro

No dia 1º/7, aconteceu o lançamento de Olhais, extraordinário livro de fotografias de André Pessoa, que tem prefácio do mastologista e imortal Luiz Ayrton Santos Júnior. A obra nasce com um excelente debate sobre a preservação do Piauí. Chic!!!

#Parceria/PRISMA

Grazie pelos #Parceiros, que entendem o trabalho do Colunista: e durante essa pandemia continuam a nossa parceria: José Filho - by Construtora Estrutural, Francisca Pereira - by Óticas Retina / Pousada Universitária, Lojas Alpha Modas - by Pastora de Brito e Salão Hidrate - by Mônica Queiroz e Nelson Nery Costa e o Cirurgião Dentista - Dr. Antônio Sérgio Reis Tavares Rêgo. "Me ajeite, que eu lhe ajeito". Grata!!!

#E-Mail

Por favor envie Notas&Fotos agora para o meu novo email: [email protected] -. Chic!!!



#Parabéns para a aniversariante do dia 1º/7; a querida Raquel Vilar!!! Na foto com o marido Francisco Vilar. Chics!!!







#CerimôniadePosse - Um click no ex-governador e presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Freitas Neto, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, e o presidente da FIEPI e ex-governador Zé Filho na posse do empresário Guilherme Fortes na presidência do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Teresina (Sinduscon) para o Triênio 2021/2024. Na sede do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Piauí. Fotos: Lucas Dias/SEMCOM. Chics!!!







#CerimôniadePosse - Um click no presidente da FIEPI e ex-governador Zé Filho na Posse do empresário Guilherme Fortes na presidência do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Teresina (Sinduscon) para o Triênio 2021/2024, com Gilvana Rodrigues Gayoso Freitas, Dr. Pessoa e Francisco Reinaldo. Na sede do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Piauí. Fotos: Lucas Dias/SEMCOM. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante do dia 1º/7; a Auditora Fiscal da Receita Federal - Joice de Farias Viana Nunes!!! Na foto em #tbt com as queridas Anna Andrade e Antônia Duailibe. Chics!!!







#Parabéns para o aniversariante de hoje (2); o fotógrafo Marcelo Soares!!! Na foto em #tbt de Festa da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!







Um click na elegância e estilo da empresária Marinna Dias. Linda&Chic!!!







"Nem todas as homenagens do mundo seriam suficientes para expressar nosso amor por você! Nossa base, nosso alicerce familiar e nosso maior exemplo de ser humano!!!! Te amamos muito! Netos do Raimundão! Raimundo Dias." Marinna Dias. Chics!!!









