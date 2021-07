No dia 2/7, foi inaugurado o Complexo Porto das Barcas, em Parnaíba

#Acervo

A revitalização do Complexo Porto das Barcas contemplou a reestruturação de 10 Mil Metros de Construção Recuperados. É a maior Obra de revitalização do Patrimônio Histórico piauiense e, durante a solenidade, foi inaugurado também o maior do Museu do Mar do Delta do Parnaíba, Seu João Claudino, e foi criado para comportar um acervo baseado em pesquisas sobre a Região. Com a presença do empresário João Claudino Fernandes Júnior, filho do Sr. João Claudino. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (3); Joaquim Santana Filho Santana, Osmir Pierot, Kelly Alda Prescott, Ricardo Martins, João Francilio Barbosa Viana, Danielle Carvalho, Carlos Saffo, Marinalda Barbosa de Sousa etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (4); Walkiria Fortes, Aristoxeno Canamary, Maria Clara Souza, Regina Sousa, Jucilene Moreira, Humorista Zé Filho, Lysbela Freitas, Carla Caroline Rosado, Cássio Leal, Jânia Britto, José Rodrigues, Maurício Pokemon, Carmem Ribeiro, André Mendes etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes de sábado (3); Carlos Alexandre Fernandes Considera, Eliane Nogueira, Giorgi Mesquita, Socorro Abreu Ribeiro, João Ferreira, Genuína Ramos, Sérgio Sampaio, Sariny Leão, Amparo Sousa Paz, Angela Gayoso, Constantino Dias Neto, Débora Mendonça, Jacinto Teles Coutinho, Renan Morais, Amparo Sousa Paz, Giulliana Belchior, Bruna Castelo Branco, Sérgio Augusto Lima Pinheiro, Victor Arruda etc. Felicidades!!!

#LEIDEINOVAÇÃOMUNICIPAL

O vereador Aluísio Sampaio (Progressistas) se reuniu no dia 2/7, com o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMDEC), Marcelo Eulálio. No encontro, foi tratado sobre a elaboração do Projeto de Lei de Inovação Municipal, objeto do Indicativo de Lei apresentado pelo vereador da Gestão Municipal. “Nós já apresentamos um indicativo de lei à Prefeitura de Teresina para a criação de um Grupo de Trabalho e Estudo e elaboração da Lei Municipal de Inovação. Estou reunido com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Marcelo Eulálio acompanhado dos Professores da UESPI Bringel e Vanessa Alencar, e da Advogada Larissa Napoleão, para tratarmos sobre a elaboração do Projeto de Lei de Inovação Municipal”, disse o parlamentar Aluísio Sampaio. Chics!!!

#E-Mail

Por favor envie Notas&Fotos agora para o meu novo email: [email protected] -. Chic!!!



Parabéns para a aniversariante de domingo (4); Walkiria Fortes!!! Na foto com a neta Gabryelle Fortes Odoni. Chics!!!







#Mãe&Filhas - Um click nas queridas; Drª Cintia Silva, Francisca Pereira e Caroline Silva - Óticas Retina / Pousada Universitária em #tbt de praia badalada. Chics!!!







#Amigos - Um click nos queridos empresários; Oceanira Nunes, Adão Rodrigues e Socorro dos Santos em # tbt badalado. Chics!!!







#ArraiádosAlbinos - Um click nos empresários Rondinelle Albino e Polyana Melo com os filhos Arthur e Heloísa em arraiá animado em família. Chics!!!







#Filha&Mãe - Um click em Eliane Nogueira com a mãe Iracema Portella fazendo pose para divulgarem nas Redes Sociais. Chics!!!







Parabéns para a aniversariante de sábado (3); Eliane Nogueira!!! Na foto com a amiga Vânia Guerra. Chics!!!







Parabéns para a aniversariante de sábado (3); Socorro Abreu Ribeiro!!! Na foto com o marido Carlos Antônio Ribeiro de #tbt de festa badalada. Foto Tibério Helio. Chics!!!









