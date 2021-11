No dia 2/12, o jornalista e escritor Enéas Barros lança o livro Órfãos do Império.

#Lançamento

No dia 2/12, o jornalista e escritor Enéas Barros lança, na Livraria Entrelivros, o livro Órfãos do Império. Apresentação do Historiador e Mestre em História do Brasil - Marcos Vilhena. Chics!!!

#Comemoração



Os queridos Gustavo Nogueira & Lívia Aguiar comemoraram os 4 aninhos do primogênito Gustavo Filho, com familiares e amigos. Parabéns!!!

#Eleição

No dia 21/11, vai acontecer a Eleição para OAB/PI., com todos os candidatos na torcida e expectativa para saber quem será o novo presidente da OAB/PI. Chics!!!

#Parabéns



Para os aniversariantes de hoje (19); Mirna da Silveira Ribeiro, Marcelo Dias, Evandro Correia, Helder Daniel Vilela, Leda Oliveira, Emanuel Pacheco, Dolores Gonçalves, Elis Elis, Maria Fontinele, Ana Angélica Alencar, Júnior Pereyra, Jovita Machado, Cirurgião Dentista - Antônio Sérgio Reis Tavares Rego, Udo Gondim etc. Saúde & Paz!!!

#CaféChics!!!

Prepare o seu look para o nosso Café. #PresençasConfirmadas *Eu (Luciêne Sampaio) convido você para um Café Chics!!! - em grande estilo no dia 23/11, às 18h30, no Maria Café & Ateliê -. Presenças já confirmadas; Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Eliene Carneiro, Gliceryane Carneiro, Kelly Carneiro, Vânia Guerra Pereira da Silva, Josélia Dantas, Marinalda Oliveira, Gracinha Monteiro, Zelita Melo, Naty Silveira, Aldenora Rego, Yuri Moraes, Carlos Mesquita, Drª Lusani Soares, Neythania Barbosa, Liana Mota Portela, Francisca Pereira, Pastora de Brito, Regina Marques, Amélia Teresa Fonseca, Myrian Castro, Iraceara Soares, Sávia Dourado, Dalila Parente, Dinah Frota, Talita Neiva, Wanda Lages, Conceição Araújo, Carlúcia Mouzinho, Elaynne Alvres Abreu, Joice Viana Nunes, Solange Reis Martins, Magnólia Soares Macêdo, Regina Marques, Ausair Chaib Gomes, Arlete Paes Landim, Tânia Miranda, Lina Josefina Lages, Mirna da Silveira Ribeiro, Patrícia Monte, Nelci Grass, Vera Lúcia Santos, Vera Lobão, Eliane Nogueira, Rosa Linhares, Bena Moura Santos, Ana Rios, Sued Rocha e Alfredo Rocha, Judson Conrado etc. Chics!!!



Um click da Senadora Eliane Nogueira em seu gabinete com o vereador Luís André em dias de reunião em Brasília/DF. Chics!!!







Um click da Advogada, Cláudia Paranaguá candidata à vaga de Desembargador (a) e o Jurista Samuel Coêlho. Chics!!!













#Parabéns para o aniversariante de hoje (19); Cirurgião Dentista - Antônio Sérgio Reis Tavares Rego!!!







Um click da Drª Cintia Silva em Fortaleza/Ceará, curtiu o fim de semana com a mãe, a empresária Francisca Pereira - by Óticas Retina, Pousada Universitária e Dom Vitello Bar & Churrascaria. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante de hoje (19); Mirna da Silveira Ribeiro!!! Na foto com a querida Conceição Araújo em #tbt de reunião badalada. Chics!!!







Um click na querida Lilian Martins, que recebeu no dia 16/11,a Medalha do Mérito Eleitoral Desembargador José Vidal de Freitas. Chics!!!







Mãe&Filhos - Um click da querida empresária Iracema Soares com os filhos Dr.Jorcerlano Sousa e o empresário Fabrício Santos-Colégio Einstein. Chics!!!

