#DiadoPiauí

No dia 19/10, Feriado do Dia do Piauí, o Teresina Shopping funcionará em horário normal, das 10h às 22h, conforme Lei Estadual que antecipou o Feriado para o dia 18/3/2021. O Big Bom Preço funciona das 8h às 22h, Smart Fit das 6h às 22h e Cinemas Teresina com Bilheteria a partir das 13h30.

#Lacoste

Grazie pelo convite da empresária Marcela Pessoa, que reinaugura a nova loja Lacoste Teresina, no dia 18/10, às 19h - Praça do Caribe - Shopping Riverside. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (18); Miro Pereira, Alexandra Aguiar, Bianca Rocha, Liliam Araújo, Claudia Cavalcante Veras Lebre, Rone Alves, Mayra Andrade Saraiva Silva Leal, Ossy Melo, Abiné Júnior etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Para os aniversariantes de domingo (17); Raimundo Dias, Stênio Ferreira, Denise Formiga, Valmir Pereira, Sibelle Bonfim, Priscila Pádua Nascimento, Padre Amadeu Matias, Patrícia Rocha, Rodrigo Medeiros, Audrey Magalhães, Iracema Telles etc. Felicidades!!!

#Sábado

Para os aniversariantes de sábado (16); Andrea Medeiros, Suzana Gaioso Marinho, Auriceia de Albuquerque Alves, Remédios Morais, Beatriz Lobo, Robert Gleydson, Livia Maria Sales, Rosilene Nunes Lustosa, Alanna Sampaio, Fabio Nery, Robert Gleydson etc. Felicidades!!!

#LojaVirtual

O Armazém Paraíba conta com uma loja virtual. Aberta 24 horas por dia, sete dias por semana, o site traz como diferenciais: entrega e montagem grátis; retirada rápida, onde é possível comprar e retirar o pedido em duas horas na loja Clica-tira, na Tabuleta; modalidades de pagamento via cartão de crédito, boleto e Pix. Imperdível!!!

#E-mail

#35Anos - No 17/10, o Grupo Alyne Cosméticos - Paulo Gurgel, comemorou os seus 35 Anos de Mercado. Em franco crescimento, o Grupo Cearense, que por muito tempo adotou o nome de Cigel e, recentemente, assumiu o nome da sua principal marca, alcança esse marco com um crescimento de 60% no último ano. Atuando em outros Estados das Regiões Norte e Nordeste. Parabéns!!!







Parabéns para a querida Dalila Parente, que aniversaria no dia 19/10!!! Na foto com o marido empresário Fabrício Santos - Colégio Einstein em evento badalado. Chics!!!







Parabéns para o aniversariante de domingo (17); Stênio Ferreira!!! Na foto com a esposa Reisinha Barbosa em evento badalado. Chics!!!







Parabéns para a aniversariante de hoje (18); Liliam Araújo!!! Linda&Chic!!!







Parabéns para o aniversariante de domingo (18); Raimundo Dias!!! Na foto em comemoração da data em família: com a esposa, a querida Nazareth Dias. Chics!!!









