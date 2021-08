#PosseLótusClube

O Filantrópico Lótus Clube de Teresina - by Presidente Aldenora Alencar - retorna as atividades em 2021, com a primeira reunião em buffet badalado às 17h, para a posse da nova presidente do Clube, Zelita Melo e diretoria. Com todos os cuidados dos Protocolos de Saúde. Chics!!!

#NOTAÀIMPRENSA

O Sindicato dos Bancários do Piauí (SEEBFPI) informa que as Agências Bancárias funcionam hoje (16) no Aniversário de Teresina. O feriado foi antecipado para o dia 31/3/2021 em virtude da pandemia. Por conta disso, as Agências funcionam normalmente na capital piauiense.

#Exposição

No dia 18/8, acontece a exposição “A Fotografia por Antônio Quaresma" - é o nome da Exposição que será aberta com coquetel para convidados, na Montmartre - Galeria de Arte. Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (16); Francisco Magalhães, Lilia Marim, Suzy Sousa, Ana Paula Fontenelle de Menezes Ferreira, Alvina Smith, André Ribeiro, Rosiley Souza, Artur Alves Magalhães, Sergio Donato, Lena Rios, Kall Fellix, Socorrinha Maria, Edna Maciel etc. Saúde & Paz!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 14/8; Wilson Brandão, Ovadia Saadia, Leilane Lages, Gilmara Pinto, Febracos Brasil, Katiana Campelo, Karoline Morais, Mayara Dahane Dantas, Lene Silva, Letícia Mendes Costa, Emiliano Lima, Marina Brandão, Dr. Carlos Gilvan Nunes, Maria Nayra, Mayara Dahane Dantas, Rogério Hagem Mazuad etc. Felicidades!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 15/8; Milena Leopoldino, Joana Lopes, Walter Junior, Walter Moraes, Paulo Barros, Francisco Fontes, Queiroz Gilberto, Sinara Dantas, Valmir Macêdo, Jardel Moreira, Aline Fortes Pitombeira, Luana Vilarinho Portela, Tetê Pereira, David Lucas Melo etc. Felicidades!!!

#ParabénsTeresina

Hoje (16) Teresina comemora o seu Aniversário de 169 Anos: e a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi), realiza Ações como: abertura e inaugurações de unidades ao longo do mês de agosto. Parabéns!!!

#ClubedoChá-Um click da anfitriã Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, que recebeu em sua belíssima residência as sócias do Clube do Chá, em almoço especial para a querida Senadora Eliane Nogueira. Nas fotos com Eliane Nogueira, o filho João Batista, a nora Kelly Carneiro, Gláucia Vilarinho, Lina Josefina, Francisca Aragão, Lúcia Silveira, Marisa Resende, Tálita Neiva, Iraídes Feitosa, Myrian Castro, Teresa Alencar Rebelo, Rosa Linhares, Bena Moura Santos, Ausair Chaib, Vânia Guerra Pereira da Silva, Alice Castelo Branco, Vera Lobão (Presidente do Clube), Ana Maria Rios etc. Uma tarde bem animada. Chics!!!













#CafénoMercado - Um click do meu querido primo vereador Aluísio Sampaio e Breno com Luciano Nunes, Sílvio Mendes, Lucy Silveira, Iracema Portella, Ciro Nogueira em animado Café no Mercado do Mafuá. Chics!!!





#Livro-Um click da Artista Plástica Dora Parentes e o empresário Alípio Castelo Branco, que realizaram o lançamento do livro de "Dora Parentes, um voo para a liberdade", de autoria de Eneas Barros, no dia 12/7, no Sesc Cultural. Nas fotos Dora com o jornalista e escritor Eneas Barros, autor do livro, eu (Luciêne Sampaio) com os queridos, Paulo Tajra Portela de Melo, Gillian Tajra, Valdeci Cavalcante, Rosângela Brandão Cavalcante, João Cláudio Moreno, Gláucia Neiva, Jesus Tajra, João Henrique, Sílvio Leite, Reisinha Barbosa, Stênio Ferreira etc. Grazie amei o livro. Um luxo. Chics!!!













