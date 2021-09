Não deixe de ir conhecer o Restaurante Dom Vitello da querida Francisca Pereira

#DomVitello

Não deixe de ir conhecer o Restaurante da querida Francisca Pereira - by Ótica Retina/Pousada Universitária e o seu badalado Bar & Churrascaria na Avenida Homero Castelo Branco, 2310 - Horto - Telefones - (86) 99862.2010/99961.4838. Chics!!!

#Alphaville

Os queridos João Batista Carneiro e Kelly Carneiro receberam em grande estilo convidados na tarde de sábado (11/9) em churrasco na belíssima residência da família. Ao som de Thiaguin e do cantor Ávine Vinny. Chics!!!

#Parabéns



Para os aniversariantes de hoje (17); Luísla Berger, fotógrafo Nilson Linhares - Photo Studio -, Andreys Andrade, Cleia Barroso, José Neto, Joselina Araújo, Whenna Duarte, Rosângela Santos etc. Saúde & Paz!!!

#Vagas

O presidente da Câmara Municipal de Teresina - Jeová Alencar (PSDB) - anunciou que vai realizar concurso público em 2022 para preenchimento de cerca de 20 vagas. Segundo ele, a posse dos aprovados deve acontecer até dezembro de 2022. Amém!!!

#Praia

Os queridos Raquel Vilar e Francisco Vilar passam o fim de semana no litoral piauiense. Chics!!!

#Endereço

O Cirurgião Dentista - Dr. Antônio Sérgio Reis Tavares - Atende no seu Consultório na Rua Área Leão, 281 - Centro/Sul, Teresina/PI. Telefone (86) 3222.2584. Um luxo. Chics!!!

#E-Mail

Por favor envie Notas&Fotos agora para o meu novo email: [email protected] -. Chic!!!

#@Siga

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#75Anos - No dia 13/9, o Sesc completou 75 Anos de Fundação - O vice-presidente da CNC, Valdeci Cavalcante, e o presidente da Fecomércio Sesc Senac no Piauí, Denis Cavalcante, as diretoras Lara Costa e Ana Lúcia Rocha - e os colaboradores de Teresina participaram do evento: e se reuniram no Centro Cultural do Sesc - para comemorar o aniversário em suas unidades com programações que envolviam apresentações de dança, rodas de conversa, ginástica laboral, sorteio de brindes, corte do bolo etc. Breve será inaugurada a nova unidade. Parabéns!!! Na foto Valdeci Cavalcante e Rosângela Brandão Cavalcante. Chics!!!







Um click do Guilherme Costa e Joelma Costa em evento badalado. Chics!!!









#Parabéns para a aniversariante do dia 15/9; Alda Caddah!!! Na foto com a querida amiga Mirna Ribeiro. Chics!!!







#12AnosdeCasados - Um click de Carlos Alexandre Fernandes Considera & Cely Nogueira, que foram Capa da LUCIENNE EM REVISTA no dia do casamento. Na foto com as lindas filhas Milena e Isabella, estão morando em Barcelona. Chics!!!







Um click dos enamorados Viviane Vale e José Filho - by Construtora Estrutural em fim de semana badalado na praia. Chics!!!







Um click do Dr. Carlos Tajra, que tem a gentileza como a melhor arma e os sonhos como o seu maior combustível. Chic!!!







#Saudades - Dos queridos João Vicente Claudino e Josi Carlos Claudino. Lindos&Chics!!!







#Amor - Um click do casal Christianne Veras e Samuel Darcy em #tbt de viagem badalada. Chics!!!













