Não deixe de conferir todos os dias: notas&fotos nas nossas Redes Sociais

Corso

As inscrições para o Corso de Teresina foram iniciadas, e será realizado no dia 15/2/2020, na Avenida Raul Lopes. Com a Premiação para os Caminhões, Concurso de Fantasias e vários palcos temáticos distribuídos pela avenida para os foliões. Imperdível!!!

Inscrições

Termina hoje (31), as inscrições para o processo seletivo do cadastro de reserva de profissionais que queiram se habilitar para trabalhar em cursos, workshops, oficinas, ações de cidadania e palestras oferecidas pela Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Wall Ferraz, durante o primeiro semestre de 2020. Inscrição é gratuita pelo site fwf.pmt.pi.gov.br.

Academia de Letras de Teresina

O poeta teresinense, Ítalo Lima, ocupará como Membro Imortal, a 18º Cadeira da Academia de Letras de Teresina, tendo como patrona a escritora Hilda Hilst. Ítalo Lima: nascido em Teresina, numa manhã de julho de 1993, é Graduado em Publicidade e Propaganda, Escritor e Redator Publicitário, Especialista em Comunicação e Marketing Digital e têm dois livros publicados. O evento de lançamento da ALT, será no dia 7/2/2020, às 18h30, no Teatro João Paulo II. Imperdível!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (31); Rita Carvalho, Albelar Prado, Arthur Filho, Janete Fortes, Ana Julieta Farias Veloso, Antonio Alberto Costa etc. Saúde & Paz!!!

Encontro Nacional

O 92º Encontro Nacional da Indústria da Construção - Enic, é realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CBIC, acontecerá entre os dias 13 e 15/5/2020, em Brasília. Com o tema "O Futuro em Construção" -. As três trilhas temáticas dessa edição do Enic são: Impulsionando Emprego, Unindo Forças e Prototipando o Futuro. “Esse evento é uma oportunidade para que os empresários e empreendedores de pequenos negócios da construção civil obtenham informações e conteúdos técnicos bastante qualificados. Além disso, é um momento para ampliar contatos e experiências pro…





Camarotes no Carnaval

Já conhecido pelo frevo, tradição e bloco de rua, o Carnaval do Recife e de Olinda também contam com grandes camarotes projetados em estruturas impressionantes, para quem preza pelo conforto, serviços vip e comodidade. São quatro camarotes com Open Bar que oferecerão quatro dias de folia, sendo que, em três deles, o público poderá assistir a shows de artistas nacionais como Gusttavo Lima, Saia Rodada, Alok e Wesley Safadão. Galo Paradise, Galo Downtown, Balança Rolha e Camarote Olinda são os Camarotes mais disputados. Imperdível!!!









Um click na posse da nova diretoria da FIEPI com as queridas; Francisca Pereira, Caroline Silva, deputada Juliana Moraes Sousa e a conselheira Teresa Souza. Chics!!!





Um click na empresária Pastora de Brito - by lojas Alpha Modas - em animado almoço de domingo em sítio com amigos. Chic!!!







Um click na querida empresária Gorete Leal sempre atenciosa com todos. Chic!!!







Um click em Cleyson Jacomini - diretor-presidente da Águas de Teresina, Natália Frota, Karen Pâmella, Narailka Vaz e Layane Araújo, colaboradoras da concessionária e Adriana Marques (liderança comunitária) em evento da empresa. Chics!!!







Parabéns para o Felipe Montezuma aniversariante do dia 25/1!!! Com o irmão Thiago Montezuma. Chics!!!