#Teresina Shopping



Na terça-feira (2), Dia de Finados, o Teresina Shopping funcionará em horário especial: Lojas das 14h às 20h; lojas de alimentação, parques e cafeterias 12h às 22h; Espaço família de 12h às 20h; Big Bompreço das 8h às 22h; Smart Fit das 8h às 14h e Cinemas Teresina com Bilheteria a partir das 13h40.

#Inauguração

A arquiteta e empresária Júlia Tajra recebe convidados, no dia 03/11, em inauguração da Uza Shoes, no Teresina Shopping. A loja de sapatos femininos modernos fica no piso térreo do Shopping. Chics!!!

#Loja

O empresário Átila Melo Lira e a advogada Gisela Freitas estão expectativa da chegada do filho Arthur. Gisela está na organização da inauguração de sua loja de pisos e acabamentos, no dia 5/11. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (1º/11); Humberto Castelo Branco Marques, Jairon Veras, Ana Karoline Sampaio, Viturino Rosa, Teresa Paz, Andressa Silva, Danielle Camerino, Socorro Ribeiro, Max Dourado, Socorro Linard, Pablo Diego Carvalho, Francinete Soares Dos Santos, Léo Silveira, Gerson Lopes, Fernando Gomes, Gerlisa Brandão, Dalila Paulo, Raynerio Costa Marques, Rosinha Macêdo, Fernando Bandeira, Michelle Dias, Carolina Castello Branco, Alex Jesus, Eduardo Meneses, Rafael Dias, Ana Luzia Ayremoraes, Ronaib Neto, Gustavo Carvalho, Liciane Alencar Botelho, Francisca Brito etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (31); Lívia Claudino, Hugo Napoleão, Rodrigo Venâncio, Socorro Lima da Silva, Maria Júlia Bandeira Portela, Jader Mendes, Fernanda Gil Rocha, Gildemar Paulo, Tatiana Bonfim, Joselito Vaz, Gabi Pereira, Pedro Júnior Mendes Ribeiro, José Norberto Campelo, Alexander Leal Carvalho, Mayra Franklin, Alessandro Aguiar, Ehrlich Cordão etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 30/10; David Carvalho, Gorete Santos, Rosalina Ferreira, Anatália Sampaio, Géssica Carreira, Fabrício Nery, Nayana Franklin, Robert Medeiros, Jose Lages Filho, Lúcia Maria Do Rêgo, Zezita Ribeiro, Isabela Pereira, Genésio Araújo Junior, Patricia Oliveira, Edson Vieira Araújo, Simone Holanda, Cyris Humberto Trajano da Fonseca, Ana Paula Castro Barros, Valdene Ribeiro, Juarez Castro Junior Castro etc. Felicidades!!!

#CaféChics!!!

Eu (Luciêne Sampaio) estou na organização de um 'Café' - em grande estilo no dia 23/11, no Maria Café & Ateliê - na Rua Eletricista Guilherme, 501 - Bairro de Fátima -, das queridas empresárias Adalya Fonseca Santos Rodrigues Gaioso e Socorro dos Santos, que já foram Capa da LUCIENNE EM REVISTA. Ao som da cantora Mahda Matte e performance de Jayanna Rackell Moura Soares, Fotos de Tibério Hélio e Equipe, etc. Aguardem mais detalhes do evento, e os convites. Várias amigas já confirmaram as presenças. Chics!!!

#ClubedoChá - No dia 29/10 a querida Ana Rios foi a anfitriã do almoço do Clube do Chá, em restaurante badalado. Com as presenças das filhas Nayane e Ketyane Rios, e das sócias a presidente do Clube - Vera Lobão, Vânia Guerra Pereira da Silva, Rosa Linhares, Eliane Nogueira, Iraides Feitosa, Sinhá Aragão, etc. Chics!!!









#GranfClube - Um click das queridas Drª Maria de Fátima Sampaio e Filomena Soares em #tbt de evento badalado do Clube. Chics!!!







#LótusClubedeTeresina - Um click das queridas Sued Rocha e Socorro Bringel em reunião do Lótus Clube de Teresina. Chics!!!







#AlphaModas - Um click dos empresários Pastora de Brito e Luiz Galvão em café animado. Chics!!!







Um click dos queridos Silvio Mendes, Cristina Queiroz Mendes com o Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que esteve em Teresina. Chics!!!







#DiadoEngenheiro - Um click do empresário e engenheiro José Filho - by Construtora Estrutural - no Pico do Itapeva - Campos do Jordão - A minha homenagem pelo Dia do Engenheiro - ocorrido no dia 25/10. Chic!!!

#MensagemFacebook - Um click de Priscila Karinne & Dr. Aloísio Luz - em Malé, Kaafu Atoll/Maldivas. - "Este caminho só podia ser partilhado a teu lado e contigo. Seja nesse paraíso ou na vida tenho a certeza que iremos caminhar juntos e unidos, em Maldives, Indian Ocean." Priscila Karinne. O casal completa 11 Anos de feliz união conjugal. #BodasdeAço - Foi escolhido para comemorar o décimo primeiro aniversário de casamento por ser um material bastante resistente. Chics!!!







