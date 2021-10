#CaminhadadaFraternidade

Na 26ª edição da Caminhada da Fraternidade será realizada uma Live Solidária no dia 7/11, a partir das 14h, com transmissão ao vivo no Canal do YouTube da Arquidiocese de Teresina, TV Assembleia e Rádio Pioneira. Os recursos arrecadados serão investidos em serviços da Ação Social Arquidiocesana (ASA). Doações - PIX no Celular (86) 9 9543-0891 ou Ag. 3178-x C/C: 33003-5, CNPJ: 06.870.091/0001-00 (Banco do Brasil). Imperdível!!!

#Desapegue

A professora Gemma Galgani - na organização da Campanha Desapegue - Dê o melhor de você!, para realizar um Natal sem Fome para as famílias vulneráveis de Oeiras. Sábado (30/10), os voluntários da Campanha estarão no jardim da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, das 8h às 17h, para receber doações de Cestas Básicas. Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (29); Marta Vasconcelos, Manoel Carneiro Neto, Francisco Alberto de Brito Monteiro (Neném Monteiro), Deusval Lacerda, Albertino Veloso, Danuta Coelho, Paula Ramos de Rodrigues, Marcelo Barradas, Haydee Kely Rodrigues Sousa, Danielly Lemes, Marly Pacheco etc. Saúde & Paz!!!

#CaféChics!!!

Eu (Luciêne Sampaio) estou na organização de um 'Café' - em grande estilo no dia 23/11, no Maria Café & Ateliê - das queridas empresárias Adalya Fonseca Santos Rodrigues Gaioso e Socorro dos Santos, que já foram Capa da LUCIENNE EM REVISTA. Ao som da cantora Mahda Matte e com a Performance - da Produtora Artística Internacional, Mestranda em Direito Internacional e Econômico, empresária Conferencista e Terapeuta Transpessoal - Jayanna Rackell Moura Soares, Fotos de Tibério Hélio e Equipe, etc. Aguardem mais detalhes do evento e convites. Chics!!!

#Medalha

No dia 26/10, o Secretário de Saúde, Florentino Neto, recebeu a Medalha Professor Fávila Ribeiro, do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Um reconhecimento ao trabalho realizado por ele no combate à pandemia no Piauí. Chics!!!

#@Siga

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



Um click das fisioterapeutas - Lorena Moura e Karol Carvalho, que receberam em grande estilo convidados para falarem dos benefícios da Fisioterapia Pélvica no tratamento de disfunções uroginecológicas e sexuais. Chics!!!







#Elo´sClube - Um click da querida Cida Tenório, que reuniu no dia 27/11, no Salão de Festas do seu Condomínio, as sócias do Elo´s Clube de Teresina em grande estilo para reunião do Clube. Chics!!!







#LótusClubedeTeresina - No dia 26/10, às queridas sócias do Lótus Clube de Teresina realizaram reunião do Clube no Bistrô. As anfitriãs Josélia Dantas (que está no litoral, no seu lugar foi a nora Rosa Dantas e a neta Bruna Dantas), Naty Silveira, Neide Medeiros e Clésia Rodrigues. Chics!!!







#ClosedClube - Um click das queridas do Closed Clube - by presidente Rosinha Rufino - em reunião badalada no dia 27/10,em restaurante sofisticado. Chics!!!

