Mariano Marques realiza dia 11/12 sua badalada festa de fim de ano

Outubro Rosa - Parabéns para a querida Tânia Miranda, que aniversaria no dia 8/10!!! Com Mariano Marques e Vera Santos. Chics!!!

Dia das Crianças

Um sonho fala mais que mil palavras, e um desenho também!!! A nova Campanha do Dia das Crianças do Armazém Paraíba destaca a importância de sonhar ao retratar em desenho o desejo de algumas crianças: o setor de moda traz peças disponíveis em todas as lojas Paraíba. Imperdível!!!

Internacional

Padre Nilton está em Roma, pra acompanhar a solenidade de canonização pelo Papa Francisco de Irmã Dulce, no dia 13/10, no Vaticano. Ele já está nos preparativos para o dia 6/11, quando comemora os 10 Anos da Missa da Misericórdia. Chic!!!

Enlace



A pediatra Camila Carvalho e o músico e publicitário Ferdinand Melo - disseram SIM ao amor no dia 5/10, em Sítio badalado. Felicidades!!!







Parabéns para a querida Adriana Maria Magalhães, que aniversariou no domingo (6/10)!!! Com a sobrinha Glória Sophia. Chics!!!

Mármore



O meu amigo e empresário José Filho, referência no ramo de marmoraria em Teresina, participou, em Fortaleza, da Casacor Ceará ao lado dos arquitetos parceiros Valdenrique Mendes da Silva, Anelise Carvalho Costa e Alexandra Santos Martins. Chics!!!

Palestra

No dia 6/11, às 20h - em hotel badalado o carioca Rick Chesther estará em Teresina ministrando a palestra “Pega a Visão”, onde serão apresentadas estratégias de empreendedorismo e marketing que o transformaram em um palestrante mundialmente reconhecido. Imperdível!!!



Um click no ensaio fotográfico de Isabelly Salgado, que celebrou seus 15 anos em Buffet badalado. A jovem é filha de Heber e Franciely Salgado. Parabéns!!!

RFCC/PI

A 5ª edição do Magic Day realizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC-PI), vai acontecer o desfile no dia 12/10, a partir das 17h, já no calendário de ações da capital levando alegria, diversão, magia em comemoração ao Dia das Crianças para os pacientes da entidade e toda sociedade.

Festa

O apresentador Mariano Marques realizará dia 11/12 a sua badalada festa de fim de ano em grande estilo. Imperdível!!!



Parabéns para Gilson Vasconcelos, que aniversaria hoje (7/10)!!! Com Zuíta Vasconcelos. Chics!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (7); Gilson Vasconcelos, Filomena Ayrimoraes, Carlos Alberto, Wolfgang Sulzer, Adriana Kally, João Marcelo, Francelia Moura, Mara Batista, Carlos Alberto, Ana Letícia Ramos, Karyne Rêgo, Leonardo Campelo Lima, Marcello Nogueira etc. Dia 6/10; Adriana Maria Magalhães, Liana Paiva, Aurea Visgueira, Késia Soares de Oliveira, Marcus Klinger, Tati Castro, Gaspar Rocha Rocha etc. Dia 5/10; Socorro Santos, Cris Sotero, Manoel Holanda, Luis Neto, Laís Ribeiro, Janaina Carvalho, Patricia Morrisson Rocha, Priscila Lane Lins Oliveira, Thalita Portela, Dfran Veras, Lena Almeida de Oliveira, Suzanne Nunes etc. Saúde & Paz!!!



Um click na empresária Sônia Holanda com o marido, o advogado e empresário Manoel Holanda, que aniversariou dia 5/10, e recebeu amigos para comemorar em espaço badalado. Parabéns!!!

Look

Prepare o seu look para a Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA - Será no dia 26 de Novembro no Grille Eventos. Parcerias já confirmadas; Fotos - Tibério Hélio e Marcos Soares -, Bolo - Odelita Nunes - Bolos&Artes, Drinks - Silvia Drink's, Floricultura Li - by Alcênia Ribeiro, com a belíssima decoração de Luis Figueirêdo etc. Convites na Gráfica. Aguardem mais detalhes!!!





Nativa SPA Quinoa



O Boticário acaba de anunciar o lançamento da sua primeira linha completamente vegana - Nativa SPA Quinoa - que traz o poder nutritivo da semente dourada para sua fórmula. A marca, que se tornou pioneira em utilizar o bioéster de Quinoa em produtos cosméticos, garante um óleo puro, com alto poder de nutrição, ajudando a combater os sinais de envelhecimento, além de deixar a pele mais firme e os cabelos mais fortes. “Nativa SPA Quinoa é indicada para todos os tipos de pele, mas foi criada especialmente para pessoas que gostariam de melhorar o aspecto da flacidez e do ressecamento. E para quem busca combater e proteger as regiões que demonstram mais visivelmente o envelhecimento do corpo, como o colo, pescoço e mãos”, conta Vanessa Machado, gerente de Cuidados Pessoais do Boticário. Chics!!!