Mariano Marques, realizou na noite de 11/12, o Pré-Réveillon Cores

Confra

Hoje (13) acontece a Confraternização Natalina do Lions Club Afonso Mafrense, na residência de Zelita Melo - presidente do Clube. Chics!!!

25 Anos

Hoje (13) acontece o lançamento do DVD em Comemoração aos 25 Anos de Carreira de Lilly Araújo, que dividirá o palco mais uma vez com a Banda Bali. Imperdível!!!

Posse

Hoje (13) Academia Piauiense de Letras - by Nelson Nery Costa realiza a solenidade de Fundação e Posse dos Membros, às 19h30, no Cine Teatro da Assembleia Legislativa do Piauí. Chics!!!

Texas

O mastologista Luiz Ayrton Santos participa de um dos maiores Congressos de Mama do mundo: o San Antonio Breast Cancer Symposium, que está sendo realizado no Texas (EUA) e conta com 9.700 inscritos de 90 países diferentes e apenas um do Piauí. Chic!!!

Natal do Senhor

A Arquidiocese de Teresina está preparando uma celebração para festejar o Natal do Senhor. A Missa será realizada no dia 14/12, no Parque Lagoas do Norte, a partir das 18h, seguida de Coroação da Mãe Rainha e Confraternização entre as famílias. Imperdível!!!

Granf Clube

A sócias Granf Clube, realizaram na noite de 12/12 a Confraternização Natalina do Clube em grande estilo, na residência de Socorro Castro. Chics!!!

O querido apresentador Mariano Marques, realizou em grande estilo na noite de 11/12, o Pré-Réveillon Cores, em espaço badalado. A programação contou com música eletrônica do DJ Marceleleco, axé da cantora Lene Silva e o Grupo Piauí Samba com Robert Gleydson, que animou a noite já em clima de Carnaval. O pré-reveiilon já é uma tradição e reuniu um seleto grupo de amigos e parceiros. Chics!!!

As queridas; Nailza Menezes, Zuíta Vasconcelos, Jane Fernandes e Carminda Fonseca, foram as anfitriãs da reunião Natalina do Lótus Clube de Teresina, em espaço badalado. Chics!!!