Marcela Coelho e Eduardo Uchôa felizes com o nascimento de Miguel

Óticas Retina - Um click no Dr José Wellington, Lara, Francisca Pereira, Carol e Joaquim Júnior em evento badalado. Chics!!!



Lojão do Peixe - Um click na empresária Marinalda Oliveira com amigos em evento badalado. Chics!!!





Black&Pink

Prepare o seu look Black&Pink ou a cor que preferir: para a nossa Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA - Será no dia 26 de Novembro no Grille Eventos. Parcerias já confirmadas; Fotos - Tibério Hélio e Marcos Soares -, Bolo - Odelita Nunes - Bolos&Artes, Drink's e Coquetéis - Silvia Drink's - by Silvinia Costa, Flores - Floricultura Li - by Alcênia Mendes, Antoniel Ribeiro, Apresentador Mariano Marques - Programa Sábado Maior - Antena 10 - Record, dj Victor Carvalho, cantora Nayra Lima e Manoelzinho dos Teclados, Ítalo Sax, Wow Produções - by Jésus Carvalho, Produção Audiovisual - AndyFilms - by Willandy Cordeiro e Caroline Barbosa, com a belíssima decoração de Luis Figueirêdo, Cerimonial Vinicius Wainner/Simone Castro/Helder Daniel Vilela, NOROESTE - by Benedito Cirilo/Rondinelle Albino, look Alpha Modas - by Pastora Brito, Loj ão do Peixe - by Marinalda Oliveira, Apresentador Ítalo Motta - Programa Melhor de Tudo - REDETV - O DIA etc. Convites- by Gráfica Halley - já circulando. Aguardem mais detalhes e os convites. Chics!!!

Solenidade



A Assembleia Legislativa do Estado do Piauí realizará uma sessão solene em alusão aos 30 Anos da promulgação da Constituição do Estado do Piauí, no dia 23/10, na sede da Alepi. Chics!!!

Honraria

O ministro do STJ Paulo Dias de Moura Ribeiro receberá o Título de Cidadão Piauiense no dia 31/10. A proposição da entrega da honraria é do deputado estadual Henrique Pires. Chics!!!



Andy Films - by Willandy Cordeiro e Caroline Barbosa em evento badalado. Chics!!!



Um click na querida Silvinia Costa - by Silvia Drink's e Coquetéis. Chic!!!

Mulheres

Com o objetivo de atender mulheres na prevenção e tratamento do Câncer da Mama, através de consultas, exames, diagnósticos e cirurgias, a Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), através do Hospital Getúlio Vargas (HGV), está realizando até 14/11, a Campanha "Outubro Rosa Piauí". A ação acontece em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e Prefeitura Municipal de Teresina, através da Central de Marcação de Consultas e Hospital Lineu Araújo.

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (21); Élida Sá, Izaura Lages, Michel Caio, Belisário Junior Santos, Marcelino Lopes etc. Domingo (20/10); Lusani Moura, Sylvio Colonna Romano, Cássia Vilanova, Yáscara Lages, Gustavo Jung, Wilton Lopes, Paulo Ferreira, Fábio Gomes Melo, Durvalino Couto, André Carvalho Guimarães, Valeria Carvalho, Flavia Dourado, Joelliny Braga, Denise Berger, Karla Rêgo, Robson Soriano etc. Saúde & Paz!!!



Parabéns para a querida Lusani Moura, aniversariante de domingo (20). Chic!!!

Livro

Hoje (21) o advogado e mestre em direito Tributário Joaquim Caldas Neto lançará o livro "Rol de Penhora na Execução Fiscal para Microempresas", às 18h30, na sede da OAB-PI. Chic!!!

Descomplica! Intense traz linha make fresh e leve A nova linha Intense Super Fresh, com produtos de textura leve e acabamento natural, fáceis de aplicar e hidratantes igual a água. A marca O Boticário se inspirou no make das jornalistas, colunistas e celebs, um visual clean e fresh, sem excessos com o efeito saudável. Realçando os pontos mais fortes do rosto de forma natural, o resultado é uma pele hidratada e iluminada, olhos e lábios suaves. A Base Líquida Super Fresh a cobertura é leve, e garante uma pele protegida, pois contém FPS 15, e também hidrata. O segredinho? A fórmula possuí 60% de água, com gostas que são liberadas durante a aplicação. Para uma coloração natural da boca você escolher entre os batons; Intense Super Fresh, com 24h de hidratação e bala em formato de gotinha que facilita a aplicação, tem duas versões - com partículas de glitter e brilho intenso ou com textura molhada e cores suaves. O primeiro nas cores Nude Rosado, Nude Escuro e Cereja e o segundo em Nude, Rosa e Cobre etc. Para finalizar e manter o make no lugar o dia inteiro, o Splash Fixador de Maquiagem aumenta a durabilidade e mantém a hidratação da pele. Você pode escolher aplicá-lo antes ou depois dos demais produtos. Não deixe de conferir!!!