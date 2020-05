Dia das Mães

#Fiqueemcasa - Grazie, pra quem encontrou um tempinho pra mim no Dia das Mães: meus irmãos Francisco Sampaio e Lucicleide Sampaio, Gilson Vasconcelos, Eu Amo Palha, Maria Fernanda Portela Carneiro, Pastora Brito, Lizete Dias, Reijane Carvalho, Neide Medeiros, Raulino Filho, Cármem Dolôres, Elmano Férrer, Gisele Ximenes, Lúcia Waquim, Teresinha Sousa, Sônia Carneiro, vereador Inácio Carvalho, Osmir Pierot, Ausair Chaib Gomes, Tarciso Carvalho, Priscila Raquel, Socorro Santos, Gorete Leal, Jorginho Medeiros, Mariano Marques, Auxiliadora Igreja, Dinah Frota, Karine Barros Canabrava, Ítalo do Sax, Marcos Monteiro, Naty Silveira, Haydée Ferreira, Júlia Moita, Janete Fortes, Francisca Pereira, Iraceara Nunes, Safira Bengell, Nelson Nery Costa, Araújo Fortes etc. Chics!!!

Delivery

O Governo do Piauí lançou, em conjunto com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Piauí e o Sebrae, o site e o aplicativo Piauí Delivery para estimular o comércio local durante a pandemia. A plataforma permite que a população compre os produtos pela internet e os receba em casa, para evitar a disseminação do novo coronavírus. O App é mais uma opção: e ajuda os pequenos empreendedores nos seus negócios. Chics!!!

Dica de Filme

Filme - Ambientado em 2001, a trama do Filme - 18 Presentes - acompanha Elisa (Vittoria Puccini), uma mulher que perde a vida devido a uma doença incurável, deixando para trás seu marido (Alessio, interpretado por Edoardo Leo), e uma filha (Anna), com apenas um ano de idade. Imperdível!!!

NOMEAÇÃO COE/COVID-19

O presidente do Conselho Estadual de Saúde do Piauí (CES-PI), João Cabral, foi nomeado pelo secretário de Saúde do Piauí, Florentino para integrar a equipe do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública do Piauí (COE/COVID-19). João Cabral deve integrar ao segmento Trabalhador de Saúde e auxiliar no combate a pandemia do novo coronavírus.

SAVE THE DATE

Luciana Gimenez tem uma novidade incrível para contar para você que vai revolucionar o mercado feminino, no dia 11/5, às 19h, a apresentadora fará uma live em seu Instagram para fazer este anúncio importante. Você não pode e não deve perder. Siga @lucianagimenez. Chic!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (11); Josefina Gonçalves, Aluísio Sampaio, Celso Barros Coelho, Paula Danielle, João De Brito Coêlho, Patricia Cortez, Isidro Fortaleza, Samuel Novais etc. Dia 10/5; Alexandra Moita Raposo Pereira, Mario Augusto Teles, Rodrigo Costa, Igor Parente, Carol Carvalho, Anne Campelo, Haidyne Fortes Azevedo, George Furtado, Lúcia Fernanda Silveira, Airton Junior Buriti, Romana Naruna etc. Saúde & Paz!!!

Atendimento

O isolamento social, medida necessária para conter a disseminação do novo coronavírus, pode trazer efeitos nocivos na mente da população. Pensando nisso, a Prefeitura de Teresina iniciou atendimento psicológico por telefone. É mais uma alternativa para ajudar na promoção da saúde mental das pessoas e evitar o agravamento de possíveis crises psíquicas, por meio do acolhimento e de escuta qualificada. Formado por psicólogos da Fundação Municipal de Saúde, ligue; Alô Saúde: 0800 291 0084, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Chic!!!

@Siga

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



Arquitetos e designers do Piauí uniram-se em um coletivo com o objetivo de fazer uma ponte entre pessoas e empresas que querem ajudar as famílias mais vulneráveis durante o período de enfrentamento ao coronavírus. Chics!!!







Parabéns para a minha querida amiga Josefina Gonçalves, que aniversaria hoje (11)!!!







Parabéns para o meu querido primo Aluísio Sampaio, que aniversaria hoje (11)!!! Na foto com os amigos Gilson Vasconcelos e Dr. Ubirajara Soares. Chics!!!







Um click na minha querida amiga Dora Parentes, que está em casa. Chic!!!







Um click nas queridas Vera Lobão, Beatriz Neiva Amorim com a mãe - Tálita Neiva e Eliane Nogueira, que estão em casa: com saudades das viagens com as amigas. Chics!!!





"Aos nossos colaboradores e fornecedores, desejamos parabéns sempre. Afinal, os dias serão sempre daqueles que lutam por um propósito e objetivo comum. Juntos, estamos atravessando um momento jamais vivido antes. Mas são os momentos adversos que permite nos reinventarmos e seguirmos firmes e adiante. A todos vocês, o nosso profundo respeito e admiração. Logo logo estaremos de volta ao que mais nos move: construir e realizar sonhos.

Parabéns guerreiros!!!" José Nunes Filho - Construtora Estrutural. Chics!!!









Dia das Mães - Um click na empreendedora e professora Alda Maria Neiva Veloso com os três lindos e maravilhosos filhos; Albertino, Fabiana e Veloso. Avó super coruja dos lindos netos Gabriela, Lucas e Mateus: filhos de Fabiana, e Sofia filha de Albertino. Chics!!!