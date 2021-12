José Wilson de Araújo Júnior é o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí

#Desembargador

José Wilson de Araújo Júnior (49 Anos), que já foi juiz do TRE/PI, Procurador Geral do Município e tem experiência na área jurídica piauiense: é o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí. O advogado foi o mais votado, em anúncio da tarde de 14/12, feito pelo governador Wellington Dias, da escolha do nome dele à vaga. Chics!!!

#Livro

No dia 20/12, o empresário Sílvio Leite, lançará o livro “Sílvio Leite - Marcas que Marcam”, no Lar da Criança. A renda do livro será destinada à Associação. Chics!!!

#Elo'sClube

No dia 18/12, acontece a Confraternização de Natal do Elo 's Clube, no Salão de Festas do belíssimo apartamento da querida Sandra Macêdo - presidente do Clube. Chics!!!

#SaveTheDate



Hoje (17) às 20h, a querida Marlucia Monteiro Costa, convida para a Confraternização Natalina das Maravilhosas, que acontece em grande estilo. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (17); Martha Celina De Oliveira Nunes, Rosário Leal, Lucia Lopes, Dulce Luz, Carlos Vinicius, Olivia Alves Barbosa de Oliveira, Socorro Mazza, Eligier Amorim Pinho, Luciano Silva Lopes, Gegean Neto, Regina Libório, Péricles Mendel etc. Saúde & Paz!!!

#ClubedoChá

Hoje (17) a querida Lúcia Silveira é a anfitriã da Confraternização de Natal, em grande estilo do Clube do Chá - presidente by Vera Lobão. Eu (LS) já ganhei das sócias do Clube do Chá os meus #MimosDins de Presente de Natal. Grazie. Amei. Chics!!!

#@Siga

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Family - Um click da engenheira Rafaella Vitale e do cirurgião plástico Carlos Tajra, com os filhos Guilherme e Isabella em Confraternização com a família reunida.







#Internacional - Um click de Solange Cordeiro no estilo Alpha Modas - by Pastora de Brito, na beira mar em Barcelona/Espanha. Chics!!!





#LótusClubedeTeresina - Na noite de 14/12 as sócias do Lótus Clube de Teresina realizaram Confraternização Natalina, com as anfitriãs; Zelita Melo, Valdenê Albino, Socorro Santos e Polyana Melo Albino, em Salão de Festas do belíssimo Edifício Jardim Fiesole. Eu (LS) já ganhei das sócias do Lótus Clube de Teresina os meus #MimosDins de Presente de Natal. Grazie. Amei. Chics!!!





#Maravilhosas - Click's da querida advogada, contadora e professora - Liana Portela com Neide Moura e Olívia Nogueira em almoço de reunião badalada. Chics!!!







Um click de William Moura e Carlúcia Mouzinho, que já foram Capa LUCIENNE EM REVISTA, no dia do casamento deles. Na foto com os amigos; Jussara Valentim e o Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí - Cardiologista Paulo Márcio Sousa Nunes. Chics!!!





Pais&Filho - Click's dos meus queridos amigos; Gustavo Nogueira, que já foi Capa da LUCIENNE EM REVISTA, no dia do seu casamento com a belíssima Moçambicana - Mónica Cardoso - residem em Viena/Áustria com os filhos Filipe e Augusto. Nas fotos com os pais Joana Lúcia Nogueira e Ataliba Nogueira, felizes por terem recebido o filho na semana passada em Teresina em sua maravilhosa Fazenda. Chics!!!



