#Turnêde30Anos do Skank

Ingressos para turnê de 30 Anos do Skank voltam a ser vendidos. A banda mineira Skank faz show em Teresina no dia 30/4/2022, no Theresina Hall. A produção do evento é da Multi Entretenimento e Patamares Produções. Os clientes que adquirirem os ingressos de meia solidária devem levar um quilo de alimento não perecível no dia do show, que será obrigatório a apresentação do Cartão de Vacina com o esquema vacinal completo, e será disponibilizado álcool em gel como medidas de biossegurança contra a pandemia. Você também pode comprar pela internet, no site da Bilheteria Virtual (www.bilheteriavirtual.com.br). Imperdível!!!

#PAXUNIÃO



A Pax União - by Geraldo Oliveira / Diego Oliveira, que é pioneira em serviços póstumos: soma mais de 200 Filiais espalhadas Estados no Piauí e Maranhão. E Teresina ganha mais uma Filial no Bairro Usina Santana. Moradores da Região Sudeste têm a oportunidade de conhecer os melhores serviços da empresa. Informações com a Central de Vendas - 0800.086.6000.

#Posse

Na noite de 20/1, aconteceu a posse da presidente eleita do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí, Adriana da Graça, e dos novos Conselheiros e do Conselho Diretor, evento em buffet badalado. Contou com a presença do Presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Aécio Prado Dantas Júnior. Chics!!!

#Sampa



A advogada e professora Liana Maria Mota dos Santos Rocha Portela e o advogado Pedro Portela Filho embarcam na próxima semana para São Paulo, e em abril, a viagem será para Nova York. Chics!!!

#Nasceu

Os médicos Sara Barbosa Nogueira & João Madison Filho, felizes com a chegada do filho João Neto. O bebê nasceu no dia 18/1. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (21/1/2022); Evaldo Matos Junior, Peter Ferreira, Angela Guedes, Inácio Guimarães, Maria Onésia Almendra, Maria Cristina Tourinho, Cristiane Farias, Thiago Bastos, Auristela Galvão Costa Galvão, Angelo Marcos, Ricardo Barros, Clecio Melo, Tiago Miranda, Marco Antônio Correia, etc. Feliz 2022!!!



#PautaPolítica - Com esses grandes líderes Luciano Nunes e Marden Menezes. Chics!!!







#Posse - Um click das queridas Chyla Ponce, Maria Do Carmo Bezerra Maciel e Conceição Carcará, na solenidade posse de Dr. Celso Barros Coelho Neto, à Presidência da OAB/PI. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante do dia 18/1/2022; Rafaella Vitale!!! Na foto com o marido Carlos Tajra em #tbt de viagem animada em Buenos Aires/Argentina, no Zoo Lujan. Chics!!!







#Paradise - Um click de Kelly Carneiro & João Batista em #tbt de viagem badalada em Cancun/México. Chics!!!







#Paradise - Um click da querida Lilian Martins em momento de relax na virada de ano em sua belíssima casa de praia. Chics!!!







Parabéns para a querida Ana Lúcia Marques, que aniversariou no dia 19/1/2022!!!

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no