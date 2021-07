Hoje iniciará o agendamento para matrículas das turmas da Orquestra Escola de Teresina

#Orquestra



Hoje (26), tem início o agendamento para matrículas das turmas da Orquestra Escola de Teresina, que funciona no Palácio da Música de Teresina. São ofertadas vagas para os cursos de violino, viola e violoncelo que serão ministrados online, com duração de quatro meses, para participar o interessado efetua o pagamento de taxa única no valor de R$ 30,00. Imperdível!!!

#Terço

Os familiares e amigos de Maria Cristina Freitas (Kiki Freitas) criaram um perfil no Instagram para compartilhar o Terço com Orações até o sétimo dia do seu falecimento: e o filho Antônio precisa das nossas orações. Acompanhe pelo perfil @para_sempre_kiki todos os dias às 19h. Amém!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (26); Santana Oliveira, Dubá Leitão, Gardênia Figueiredo, Henrique Rebêlo, Ana Célia Faustino, Olívia Maria Anchieta, Janaina Sena, Roberto Abreu, Marcos Sousa, Tcheska Mesquita, Helison Lima, Honorina Paes Landim etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (25); José Nunes, Sarah Scarcela Leite, Ailton de Lima Soares, Viviane Moura Bezerra, Francinete Veloso, Nenem Chaves, Dinha Melo, Cristovão Santana Braga, Cândida Maria da Costa Almeida, Breno Buenos Aires, Flavia Moura, Paula Tajra, Lyanna Mendes, Antônio Neto, Ernesto Lincoln Marinho Magalhães, Roberta Ferro etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes de sábado (24); Peterson Marques, Julieta Freitas Pires, Gustavo Wilker, José Domingos Teixeira, Miguel Linhares Azevedo, Bruno Sampaio Martins, José Maria Vasconcelos, Jonas Ribeiro, Herlani Dias Machado Ferreira, Julyano Ode, Rosinha Rufino, Marcos Vinicius Castro, Manoel Dantas, Hermes Coêlho etc. Felicidades!!!

#Senado

Com a ida do Senador Ciro Nogueira para a Casa Civil, a querida Eliane Nogueira (mãe de Ciro Nogueira), e suplente dele, assumirá na semana a vaga no Senado. As sócias do Clube do Chá, e amigas da futura Senadora estão na organização de uma reunião para comemorar a posse de Eliane. Chics!!!

#Bolo

Amo os bolos confeccionados pelas queridas; Cynthia Ribeiro - by Zezita Ribeiro, Socorro Abreu Ribeiro - La Trufel, Gilka Viana e da minha querida irmã Luziane Sampaio - by Lulu Doces. Deliciosos. Chics!!!

#@Siga

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#ACADEMIAPOPULAR - Em visita a povoados da zona rural de Teresina, o vereador Aluísio Sampaio (Progressistas) realizou demarcações de espaços para implantação de Academia Popular na Vila Gayoso e de Obras para calçamento de ruas da localidade. A ação foi realizada juntamente com a equipe de engenharia da Superintendência de Desenvolvimento Rural (SDR), que tem por objetivo ampliar as áreas de lazer e da prática de esportes na Região. “Esse é um trabalho que temos por compromisso melhorar a qualidade de vida das pessoas, que vivem nesta zona da cidade e beneficiar o convívio social”, disse o parlamentar. Na foto o progresso não pode parar - com os Senadores Ciro Nogueira e Elmano Férrer acompanhando o andamento das Obras das BRs 316 e 343 etc. Chics!!!







#AmigodasAntigas - Parabéns para o aniversariante de hoje (26); Henrique Rebêlo!!!







#AmigosdasAntigas - Parabéns para o aniversariante de domingo (25); José Nunes!!! Com o filho empresário e engenheiro José Filho - by Construtora Estrutural. Chics!!!







#Coqueiro - Um click nos empresários Simone Paes Landim Borges e Romualdo Pedrosa em #tbt de praia badalada. Chics!!!







Um click do jornalista e Secretário Municipal de Comunicação da Prefeitura de Teresina (SEMCOM) - Lucas Pereira em #tbt de viagem à Brasília/DF. Chic!!!





#Senado-Com a ida do Senador Ciro Nogueira para Casa Civil, a querida Eliane Nogueira(mãe de Ciro Nogueira),e suplente dele, assumirá a vaga no senado na semana. As sócias do Clube do Chá e amigas da futura Senadora estão na organização de uma reunião para comemorar a posse de Eliane. Com as as queridas Lina Lages e Rosa Linhares.Chics!!!







Um click na querida amiga Vera Lucia Silva Santos, que acompanha com carinho a nossa coluna Prisma.Chic!!!

