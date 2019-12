Obras Literárias

A Academia Piauiense de Letras - by Nelson Nery Costa, realizou no sábado (7) o lançamento de 7 novas Obras Literárias que valorizam a cultura e a história do Piauí, na Sede da Instituição. Obras que foram lançadas. Parte das produções integra a Coleção Século XXI: Livros à Macheia, de Reginaldo Miranda; O Tecido das Águas, de Nathan Sousa; Albertão, Um Sonho Realizado - 46 Anos, do Professor Celso Carvalho; e Um Canto para uma imaginada índia, de Rita de Cássia Amorim Andrade. Já pela Coleção Centenário foram lançados os livros: Obra Reunida, do Padre Cláudio Melo; Modernismo e Vanguarda – 1ª edição, de M. Paulo Nunes; Lesão e Contrato no Direito Brasileiro, de Wilson de Andrade Brandão; além de A. Tito Filho do Grau ao Graal, de Humberto Guimarães . Chics!!!

Imprensa

O Comandante do 25º Batalhão de Caçadores, Tenente-Coronel Márcio Vieira Costa, realizará um Café com a Imprensa, no dia 10/12, na sede do 25º BC. Chics!!!

Jurídico



Hoje (9) a OAB Seccional de Timon realiza o I Seminário Jurídico. Entre os palestrantes o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, que ministra a palestra “Política Públicas e sua Judicialização” e o desembargador e vice-presidente do TRF da 1ª Região Kássio Nunes Marques que fala sobre o “Juízo de Admissibilidade à Luz do Sistema de Precedentes”. Imperdível!!!

Presentes de Natal

A Feira de artesanato Artes Mulheres segue no Teresina Shopping até o dia 24/12. No local é possível encontrar presentes diferenciados para este Natal como: acessórios, opalas, redes, brinquedos, bonecas, artes plásticas, arte santeira etc. A Feira funciona no piso superior em frente ao elevador panorâmico. Imperdível!!!

Natal

Confecções e calçados masculinos, femininos e infantis estarão em promoção no Feirão de Natal Guadalajara, no 14/12, das 6 às 15h, no Galpão da Guadalajara, Av. Getúlio Vargas, 1200, Tabuleta. Imperdível!







Um click na família da professora Márcia Soares e Dr. Ubirajara Soares, com a filha Jennifer Zayas e o neto Carlos, estão de férias em Atlanta. Chics!!!







Um click no querido Yuri Moraes, que realizará vernissage no dia 14/12, depois zarpa em viagem internacional. Chic!!!





Cardiologia

Os Membros da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Piauí se confraternizaram no fim de semana em festa realizada em espaço badalado. A presidente da SBC-PI, cardiologista Luiza Magna, durante o evento se despediu da presidência: já que encerra o mandato no dia 31/12, e entregará ao cardiologista - Luiz Bezerra Neto, que foi eleito para iniciar o Cargo em janeiro/2020. Chics!!!

Colunista Social

Dia 8/12 foi o Dia do Colunista Social - Beijos para todos os Colunistas - FEBRACOS - Federação Brasileira de Colunistas Sociais - ABIME etc -, do nosso Brasil; por ser pessoas tão especiais na vida da sociedade brasileira. Realizamos um trabalho de divulgação: do profissional e pessoal - é pra ser uma via de mão dupla: "me ajeite que eu lhe ajeito. + que ainda têm algumas pessoas que não reconhecem o trabalho do Colunista Social. O melhor é acertar as suas divulgações do profissional e pessoal direto com o Colunista Social, que com certeza terá um retorno imediato de divulgação. Chics!!!

Sábado

Tarde de encontro com amigos das antigas em belíssima residência no Alphaville - by Karenina Tito - com Yuri Moraes, Vinicius Vainner, Cinthia Lages, Simone Castro, Caio Castro, Maria Castro. Chics!!!







Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA. Um Sucesso. Fotos Tiberio Helio. Chics!!!