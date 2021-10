#TeresinaShopping

Hoje (25), Dia do Comerciário, as lojas do Teresina Shopping estão fechadas, conforme cláusula 31ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022. As lojas de alimentação e Espaço Família funcionam das 12h às 20h, Smart Fit das 6h às 22h e Cinemas Teresina com Bilheteria a partir das 13h30.

O governador Wellington Dias e a vice-governadora, Regina Sousa e os Secretários de Governo do Estado do Piauí ganharam presentes do Coordenador de Comunicação do Estado, Allisson Bacelar, uma Ação em Homenagem ao Dia do Piauí (19/10). Os Gestores receberam quadros com fotos exaltando lugares, pessoas, belezas e riquezas do Estado/PI, através da técnica e olhar dos fotógrafos da CCOM/PI, também foram presenteados, etc. Chics!!!

O ex-presidente da Academia Piauiense de Letras (APL), ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PI), Defensor Público e escritor Advogado Nelson Nery Costa, lança em grande estilo no dia 10/11, o livro 'Direito Constitucional Brasileiro', - GZ Editora-, no Espaço Coco Bambu. Chics!!!

Parabéns para os aniversariantes de hoje (25): Lucio Noleto, Bianca Sobrinho, Emílio César De Sampaio Oliveira, Erica Santos, Alyne Santos, Bianca Fabio, Fernando Silva de Oliveira, Ribamar Mestrinho, Janaina Lopes, Jack JohnnyBand, Christhian Sousa, Rennan Nascimento, Vinício Ferreira etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns para os aniversariantes de domingo (24); Nayaanna Sanntos, Maria Celina Lages Maia, Fernanda Figueiredo, Carlos Moura de Almeida, Janaina Campos Medeiros, Danilo Vaz, Carlos Eduardo Almeida, Beth Lustosa, Cristiane Pereira, Alessandra Loureiro Ongari, Afonso Teles Coutinho Coutinho, Blanca Mello, Rafael Bezerra, Aerton Júnior, Maria de Lourdes Martins Soares etc. Felicidades!!!

Parabéns para os aniversariantes de domingo (23/10; Cleber de Deus, Leninha Alves, Moacir Silva Brito Filho, Jessica Nascimento, Elaynne Alves, Rafaella Fontenele, Luís Fernando Guerra, Teresinha Maia, Fernanda Peixoto Tapety, Cirilo Formiga, Estella Mota etc. Felicidades!!!

As queridas sócias do Lótus Clube convida para reunião no dia 26/10, no Bistrô. As anfitriãs Josélia Dantas, Naty Silveira, Neide Medeiros e Clésia Rodrigues. Grazie pelo convite. Chics!!!



Um click dos queridos Gilmara Pinto e o Dr. Airton Andrade em evento badalado. Chics!!!







#BodasdeOuro - Para cada Aniversário de Casamento foi associado um material e seu nome passou a representar esta data. As bodas são comemoradas desde o primeiro ano (Bodas de Papel), porém, as bodas mais festejadas são a de prata, quando o casal comemora 25 Anos de Casados, e a Bodas de Ouro, quando o casal celebra 50 Anos de união - Um click em especial para os queridos Gilka Viana & Dr. Luiz Gonzaga Viana, em momento único e especial da belíssima Festa de 50 Anos de feliz união conjugal. Chics!!!







#Decoração - Um click das queridas Haydée e Aninha em evento de lançamento de #DecoraçãodeNatal - em loja badalada. Chics!!!







#ACRÉSCIMODEAPOSENTADORIA -O vereador Aluísio Sampaio (Progressistas) apresentou na Câmara Municipal de Teresina (CMT), um indicativo de Projeto de Lei que autoriza o poder executivo de estabelecer acréscimo de seis meses no tempo de serviço para fins de aposentadoria dos servidores públicos municipais efetivos, que estejam ou estiveram trabalhando diretamente no combate à pandemia. "A medida tem por objetivo beneficiar os profissionais que foram expostos diretamente à doença, devido ao seu trabalho e atuação", disse o parlamentar.







Parabéns para o meu querido amigo Vinicius Vainner, que reuniu em grande estilo familiares e amigos em uma festa animada em Buffet badalado. Chics!!!







#Mãe&Filha - Um click das queridas Jayanna Rackell Moura Soares, produtora artística internacional, mestranda em direito internacional e econômico, empresária conferencista e terapeuta transpessoal que realizou um Halloween no dia 23/10, com a sua produção e da amiga e sócia Mahda Matte e Dj Marceleleco, em uma noite bem fashion. Na foto com a mãe Psicóloga - Drª Lusani Moura Soares. Chics!!!

