Convite

Hoje (24) o Rotary Clube de Teresina - by Zelita Melo convida para participar da Festa de Carnaval, que acontece no Salão de Festas do Edifício Jardim Fiesole - a partir das 20h, ao som do cantor Marquinhos do Pará. Imperdível!!!

Cinemas

Os Cinemas Teresina trazem alguns lançamentos, como a animação “Um Espião Animal”, o drama “1917” e “A Possessão de Mary”, para os amantes de bons filmes de terror, além da pré-estreia da comédia “O Paraíso Deve Ser Aqui”, com sessão única no domingo (26). E alguns dos filmes indicados ao Oscar 2020 continuam em cartaz, como é o caso dos dramas “Adoráveis Mulheres”, “O Farol”, “O Escândalo” e a animação “Frozen 2”. Imperdível!!!

APL/PI

Hoje (24) acontece a posse da nova diretoria da Academia de Letras do Piauí, às 19h, na sede da entidade. Nelson Nery Costa passa o cargo de presidente da APL/PI para o jornalista e escritor, Zózimo Tavares, Magno Pires assume a vice-presidência e a secretária-geral será a advogada Fides Angélica. Chics!!!

Floratta Love Flower - O Boticário



A flor caribenha Butterfly Flower é a inspiração para o lançamento, pensado para as mulheres românticas que não tem medo de arriscar no amor. Floratta acredita que, para se surpreender no amor, é preciso arriscar. Um toque de ousadia que é válido também na hora de se perfumar. Por isso, a marca amplia seu portfólio floral com uma versão frutal com nuances amadeiradas, o Floratta Love Flower. Notas de sândalo e cedro são combinadas com a Butterfly Flower, flor conhecida no Caribe como símbolo de romantismo e ousadia, criando uma fragrância moderna, inspirada nas mulheres românticas e cheias de personalidade. “As pétalas da Butterfly Flower têm forma de borboleta e, segundo a cultura caribenha, carregavam mensagens secretas, enviadas por mulheres que não tinham medo de se arriscar no amor. Eu LS) já estou com o meu. Amo todos os cheiros do Floratta: mas esse cheiro é especial. Chics!!!





Abre Alas

No dia 25/1, a partir das 12h, o apresentador Mariano Marques estreia o seu famoso Programa de Carnaval - Abre Alas 2020, já em clima de Carnaval. Ao vivo, direto da Praça de Alimentação de Shopping. Imperdível!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (24); Alda Martins Alencar, Vito Pagini, Dôra Monteiro, Mayrla Abreu, Marta Tajra, Larissa Teixeira etc. Saúde & Paz!!!



Um click nas queridas; Michelle Alves na inauguração de seu novo empreendimento com as empresárias Liana Lopes, Adriana Lobão e Nilvane Machado. Chics!!!







Parabéns para a empresária Elaine de Vicuña aniversariante da semana (22/1)!!! Na foto de férias em Lisboa/Portugal. Chic!!!







Um click na "DIVA" Ausair Chaib Gomes, sempre gentil e elegante. Chic!!!

Mimos

Amo ganhar "MIMOS"!!! Em 2020 ganhei mimos das queridas; Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro e Ausair Chaib Gomes, que entendem o trabalho do Colunista Social!!! É a famosa frase da querida Elvira Raulino: "me ajeite que eu lhe ajeito", têm pessoas que só querem ser ajeitadas!!!

2019

Em 2019 ganhei "MIMOS" e Parcerias; entre eles; Conceição Araújo, Júlia Carvalho, Pastora Brito, Neide Moura, Marinalda Oliveira, Francisca Pereira, Nelson Nery Costa, Yuri Moraes, Rondinelle Albino, Franklin Kalume Brigido, Armazém Paraíba, Luiz Galvão, Carol Oliveira, Mônica Queiroz, Glicinha Carvalho, Priscila Raquel e vereador Fábio Dourado, Socorro Castro, Adriana Lemos, Socorro Abreu Ribeiro, Van Fernandes, Franly Lima, João Claudino Fernandes, Fernando Oliveira, Dr. Airton Andrade, Márcia e Dr. Ubirajara Soares, Gilson Vasconcelos e Zuíta Vascocelos, Mariano Marques, Ítalo Motta, Priscilla Silveira e Jansen Nildo, Lúcia Sousa, Ausair Chaib Gomes, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro etc. Grazie. Chics!!!

Vire Notícia

Não deixe de conferir todos os dias: notas&fotos nas nossas Redes Sociais - Facebook - Instagram - Blog, Jornal, Portal O DIA e a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



Um click no empresário e contador Dr. Raulino Castelo Branco Filho. Chic!!!







Parabéns para Rejane Gomes, que reuniu amigas em restaurante badalado. Com Carlucia Mouzinho, Simone Senise e Ana Cecília Ribeiro. Chcis!!!







Parabéns para a aniversariante da semana (23/1) Lourdes Batista!!! Com as amigas Pastora de Brito e Barbara Noronha. Chics!!!