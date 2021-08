#Especial

Hoje (23), às 19h, acontece o Circuito de Intervenções Artísticas do Ocupa Trilhos, em sua segunda etapa, e inicia com o lançamento do 'Livro do Harém - 35 Anos', e live com Rapsódia Afro. Transmissão pelo Canal no Youtube do Espaço Cultural Trilhos. Imperdível!!!

#Parceria/PRISMA

Grazie pelos #Parceiros, que entendem o trabalho do Colunista: e durante essa pandemia continuam a nossa parceria: José Filho - by Construtora Estrutural, Francisca Pereira - by Óticas Retina / Pousada Universitária / Dom Vitello, Lojas Alpha Modas - by Pastora de Brito, Salão Hidrate - by Mônica Queiroz, O Boticário, Nelson Nery Costa e o Cirurgião Dentista - Dr. Antônio Sérgio Reis Tavares Rêgo. "Me ajeite, que eu lhe ajeito". Grata. Chics!!!!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (23); Vanessa Cavalcante Mendes de Sá, Raimundo Vieira, Romel Pinheiro, Carlos Machado, Clô Kronenberger, Danielle Augusto da Costa, Márcia Matias, Júlia Maria, Lourdinha Nascimento, Felicia Araújo - Fotógrafa, Rafael Silva etc. Saúde & Paz!!!

#Recife

A querida Vânia Guerra Pereira da Silva está em Recife, foi para comemorar o aniversário da irmã Nilza. Antes de partir enviou-me mensagem comunicando que não esqueceu que dia 26/8, é meu aniversário, para enviar o número da conta. Ela retorna para Teresina no dia 27/8, e tem reunião do Clube do Chá na próxima semana. Chics!!!

#Bebê

A otorrino Mariana Santos Magalhães e o advogado Alexandre Magalhães Pinheiro, felizes com a notícia que serão pais de uma menina, que vai se chamar Sofia, já são pais do pequeno Henrique. Chics!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (22); Guilherme Costa, Lucienia Pinheiro, Rosana Barros, Rosângela Cássio, Caio Fabricio Santos, Victor De Alcobaça Castelo Branco, Amanda Costa, Volmar Miranda, Rodrigo Lima, Fabíola Elvas, Pauliene Mesquita, Felícia Araújo, Alex Nastácio etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes de sábado (21); Isabel Furtado, Thalita Silva, Juliana Araújo Magalhães, Morgana Denardin, Aline Daiane, Conceição Tenório, Lucineide Rodrigues, Geraldo Lages Rebêlo, Valdélia Portela, Sandra Helena Melo, Jaciones Costa, Ana Carolina Magalhães Fortes, Railda Karlla, Camila Matos, Vanessa Silveira Damasceno, Evaldo Batista, Valter Alencar, Sonia Pereira Holanda etc. Felicidades!!!

#Faltam3Dias

Semana do meu aniversário no dia 26/8 (quinta-feira), cutucando os familiares e amigos que acompanham o meu trabalho, pra não esquecerem a data. Aguardo os meus #MimosDins - #Pix. "Me Ajeite, que eu lhe Ajeito" "Prestigiar a quem me Prestigia" - Frase da querida Elvira Raulino. Aguardo!!!



#GranfClube - Um click da querida e maravilhosa Conceição Araújo sempre atenciosa com todos. Saudades querida. Chic!!!







Um click das queridas Jany Pacheco, Conceição Araújo, Ana Paula Coimbra, Júlia Carvalho, Joice Viana Nunes e Márcia Soares #tbt de reunião badalada. Saudades queridas. Chics!!!







Um click das queridas do Granf Clube em recente reunião em restaurante badalado: por conta da pandemia ainda sem as presenças de todas as sócias. Saudades. Chics!!!







#EMPREENDERPIAUÍ- No encontro com empresários na cidade de Floriano/PI realizado pelo Movimento Empreender Piauí (MOVE/PI) - O ex-senador e empresário João Vicente Claudino, realizou palestra sobre a perspectiva de crescimento da economia do país, diante do quadro político local e nacional. Chics!!!





#Amigas - Um click da advogada Liana Portela em #tbt de papo animado com a amiga Rosângela Brandão Cavalcante. Chics!!!







#Saudades - Um click de Gilmara Pinto e o Dr. Airton Andrade em evento badalado. Chics!!!







DomVitello - Um click de Karla Berger, Monoel Bezelga e Francisca Pereira - by Ótica Retina/Pousada Universitária e no seu badalado Bar & Churrascaria na Avenida Homero Castelo Branco, 2310 - Horto - Telefones - (86) 99862.2010/99961.4838. Chics!!!







#Family - Um click do dos empresários Dobereiner Guerra e Isabel Aliny com os filhos James Guerra e Berenice curtindo com a família em Maceió/Alagoas. Chics!!!

