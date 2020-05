Campanha para o Dia das Mães

Tem mãe que transformou a sala de casa em um campo de futebol; outra pinta quadros junto com os filhos; tem mãe que brinca de várias maneiras: e até quem se vista de girafa. O que não falta para elas é criatividade para manter os filhos saudáveis e felizes dentro de casa durante a quarentena. E foi para homenagear todas as mães que O Boticário lança sua nova Campanha, contando histórias diferentes por meio de depoimentos espontâneos de crianças. #Fiqueemcasa!!!

Novo Horário

O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Teresina (SETUT) está realizando o atendimento ao público em novo horário, das 8h às 12h. Diz que está tomando as medidas de segurança necessárias para evitar aglomerações: como controle do acesso aos locais de atendimento, para que seja mantido o distanciamento físico ideal. Atendimento segue de segunda a sexta-feira.

Eleições CREA

As eleições no CREA/PI estão marcadas para 3/6/2020, e o presidente do Sindicato dos Engenheiros, Antonio Florentino Filho, está apoiando a Chapa - Ulisses Filho, também na Chapa Hércules Medeiros e Manoel Coelho. Chics!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (1º); Zuíta Vasconcelos, Katya Cilene Batista, Aline Souto, Maria Santos, Lorenna Leão, Yara Soares, Sharon Karolinne, Márcia Rocha, Luiz Carlos Oliveira, Marcelino Feitosa, João Guilherme Sousa Brito etc. Saúde & Paz!!!

Dia do Trabalhador

Hoje (1º) devido ao Feriado do Dia do Trabalhador, o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT) informa que não haverá expediente. As atividades e atendimento ao público retornam na segunda-feira (4).

Dica

Filme Tribu Urbana Dance - É uma comédia que satiriza elementos sérios que os seres humanos enfrentam vez ou outra na vida. Além disso, Virginia recuperou o filho que abandonou: Fidel (Paco León), um executivo que perdeu tudo, inclusive a memória. Imperdível!!

Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



UM click na querida empresária Polyana Melo com os filhos Heloísa e Arthur. Chics!!!





Parabéns para a linda aniversariante da semana Heloísa, que aniversariou no dia 30/4!!! Filha dos meus amigos Polyana Melo e Rondinelle Albino. Chics!!!







Saudades da minha querida amiga empresária Francisca Pereira - by Óticas Retina, que está em Sampa e é um amor de pessoa!!! Na foto com as filhas Caroline Silva e Drª Cíntia Silva. Chics!!!







Parabéns para a querida Zuíta Vasconcelos!!! Na foto com o marido Gilson Vasconcelos. Chics!!!







Um click no empresário e engenheiro José Filho - by Construtora Estrutural, que já está com saudades das viagens, que fez antes dessa pandemia. Na foto na famosa represa "Hoover Dam" - responsável por represar as águas do Rio Colorado e abastecer o Estado de Nevada. Uma verdadeira obra prima da Engenharia. Chic!!!