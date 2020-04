Hoje (17) será o lançamento de Nas Dunas, o novo single do Flávio Stambowsky

Show

O Lions Clube, Maçonaria vai promover uma live beneficente com Léo Xenhenhém - no dia 25/4, de 11h às 14h, na sede de Clube Social. Os valores e alimentos arrecadados com a live serão entregues a famílias carentes de Teresina.

ENEM 2020

Até hoje (17) os estudantes de baixa renda podem solicitar Isenção de Taxa do ENEM 2020, para a prova tradicional quanto para a digital. Os pedidos devem ser feitos pela Página do Participante. Para o cadastro no portal, o estudante deve informar CPF, nome completo, e-mail e telefone, além de cadastrar login e senha.

Para os aniversariantes de hoje (17); Biá Boakari, Gustavo Cavalcante, Brena Carvalho, Pedro Paulo C. Lombardi, Gustavo Said, Fred Mendes, Milton Vasconcelos Filho, Ostiga Júnior etc. Dia 16/4; Ellen Sampaio, Jeová Alencar, Otávio Augusto, Ananda Sampaio, Eduardo Lima, Paulo Henrique Viana, Ricardo Macedo, Waléria Eulálio Santos, Ide Coelho, Mauro Veras, Adriana Alencar, Gil Sobreira etc. Saúde & Paz!!!

Aniversário de Teresina

A Câmara Municipal aprovou durante sessão plenária virtual, o Projeto de Lei que autoriza a Prefeitura de Teresina a antecipar o feriado do aniversário da capital, celebrado a 16 de agosto, para hoje (17/4). A intenção é fechar espaços e diminuir a circulação de pessoas nas ruas por meio de um feriado evitando, assim, a disseminação do coronavírus.

Lives

Hoje (17) os cantores Flávio Moura, e Mara Rodrigues, vocalista da banda Mastruz com Leite, farão live-show para os fãs de forró das antigas, às 21h, no canal de Flávio no YouTube, comandada pelo maestro Fábio Mesquita. Já o ex-beatle Paul McCartney promoverá live no dia 26/4, às 18h. Imperdível!!!

Telemedicina - O cirurgião plástico William Machado realiza atendimento por meio da telemedicina. O especialista utiliza a tecnologia para consultas por telefone celular ou computador. O teleatendimento é uma medida para promover a segurança tanto do paciente quanto dos profissionais. Agendamento pelo WhatsApp (86) 99829-6475. Chic!!!







xdaquestão - Um click em Pedro Portela Filho e Liana Portela. Chics!!!







Parabéns para a querida Zelita Melo aniversariante de domingo (19)!!! na foto com a filha Polyana Melo. Chics!!!







Saudades das queridas Rosa Linhares, Vera Lobão, Mariza, Rosa Santos, Maria Carvalho Portela Carneiro, Vânia Guerra, Bena Moura e Eliane Nogueira. Chics!!!







Maria Café - Um click nos empresários Adão Rodrigues e Socorro Santos estão em casa. Chics!!!