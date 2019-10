Enlace

Os advogados Gutemberg Ribeiro & Alinne Sousa disseram O SIM ao amor na sexta-feira (4) em uma belíssima cerimônia. O noivo é filho da querida Zezita Ribeiro e irmão de Cynthia e Naiza Ribeiro. A doceira Zezita Ribeiro: assinou todos os doces, bem casados e bolo do casamento. Felicidades!!!

Passeio



Dia 13/10, em prol da erradicação da poliomielite, o Rotary Club Teresina Piçarra e Fátima, promoverá o Passeio “End Polio Now’ que contará com práticas esportivas (ciclismo e caminhada), entrega de brindes, show musical e promoção de informações de conscientização para a população sobre a erradicação da poliomielite (paralisia infantil). Imperdível!!!

Auditores

O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Fazenda Estadual do Piauí, Caetano Mello, foi eleito para o Conselho Fiscal da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital e, mais uma vez, garante espaço de representatividade para o Piauí junto às entidades fiscais nacionais. Como obteve a maior quantidade de votos, o piauiense ocupará a função de presidente do Conselho Fiscal da Federação. Chic!!!



Um click na querida Juliana Melo Falcão. Chic!!!

Conecta Sebrae

Durante o Conecta Sebrae, que acontece até hoje (11), está sendo realizada a Feira de Negócios com Soluções de Startups, cujo objetivo é promover encontros de negócios e apresentações das ideias e soluções das startups para os visitantes e empresários, na sede do Sebrae em Teresina. Nessa ação, cinco startups nacionais aceleradas pelo Inovabra Habitat, e cinco startups locais aceleradas pelo Programa Sebrae Like a Boss, expõem seus serviços e mostram como suas ideias podem funcionar na prática. Imperdível!!!

Alfabetização

O secretário municipal de Educação Kleber Montezuma, é um dos palestrantes confirmados na I Conferência Nacional de Alfabetização, na sessão Experiências Exitosas no Brasil, que vai acontecer de 22 a 25/10, no Distrito Federal. Chic!!!



Um click na linda Iracema Portella em casamento badalado. Chic!!!

Crianças

Até o dia 13/10 acontece no Teresina Shopping a Espetacular Semana da Criança com muitas brincadeiras, teatro, alegria etc. Imperdível!!!

Abrigo

O abrigo de idosos Frederico Ozanam, com o apoio do urologista Giuliano Aita, realizará no dia 12/10, às 9h, a palestra beneficente "Incontinência Urinária em Idosos: como prevenir e como cuidar". Aberto ao público e visa arrecadar fraldas geriátricas para a instituição. Informações: (86) 3223-3223.

Parabéns para a querida aniversariante do dia 9/10; Silvina de Meneses. Chic!!!



Antigos

Nos dias 19 e 20/10, o Salão de Festas de Clube badalado irá receber uma Exposição com veículos dos três maiores Clubes de Carros Antigos do Piauí. Aberto ao público: com a participação do Clube do Carro Antigo do Piauí, Ferrugem nas Veias e The Old Cars. Imperdível!!!

Black&Pink

Prepare o seu look Black&Pink ou a cor que preferir: para a nossa Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA - Será no dia 26 de Novembro no Grille Eventos. Parcerias já confirmadas; Fotos - Tibério Hélio e Marcos Soares -, Bolo - Odelita Nunes - Bolos&Artes, Drinks - Silvia Drink's, Floricultura Li - by Alcênia Ribeiro, Wow Produções - by Jésus Carvalho, Produção Audiovisual - AndyFilms, Antoniel Ribeiro, com a belíssima decoração de Luis Figueirêdo, Dj Victor Carvalho etc. Convites na Gráfica. Aguardem mais detalhes!!!