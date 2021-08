#Mensagens

Grazie a todos que enviaram uma mensagem de carinho no dia do meu Aniversário (26/8) - "Ser feliz é o que interessa o resto não têm pressa!!!" "Saúde e Paz o resto corremos atrás" - "Quem quiser me copiar, que lute!!!" Deus me mostra todos os dias que eu estou no caminho certo: divulgando o pessoal e profissional das pessoas, ajudando na estrada da vida a fazer a sua e a nossa caminhada. Gratidão!!!

O Lótus Clube de Teresina - by presidente Zelita Melo, já enviou os meus #MimosDins - de presente do meu aniversário (26/8). Amei!!! E algumas Sócias do Lótus já enviaram separadamente também os meus #MimoDins, entre elas; as queridas Nailza Mourão Guimarães Meneses, Zuíta Vasconcelos, Josélia Dantas, Rosa Dantas, Socorro Bringel, Amélia Tereza Fonseca, Socorro Santos e Adão Rodrigues, Conceição Araújo (Granf Clube) - Josi Carlos Claudino (Elo´s Clube), Vânia Guerra Pereira da Silva, Lina Josefina Lages, Vera Lobão (Clube do Chá), - Dinah Frota - Maria Elizabeth Veras, (Closed Clube), Gilka Marinho Viana, Dr. Carlos Tajra, Lilian Martins,Liana Portela, Senadora Eliane Nogueira etc. São pessoas que entendem o meu trabalho. Gratidão. "Me Ajeite, que eu lhe Ajeito" "Prestigiar a quem me Prestigia" - Frase da querida Elvira Raulino. Aguardando os #MimosDins das demais. Adoro. Quem quiser me copiar, que lute!!! Chics!!!

O empresário José Waldecy Leite Matos e o Deputado Federal Átila Lira foram agraciados com o Diploma de Colaborador do Exército Brasileiro. O evento aconteceu no 25º Batalhão de Caçadores e fez alusão ao Dia do Soldado (25). Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (30); Cesar Augusto Guanieri Lima Junior, Amanda Dourado, Celina Nunes, Kiko Moreira, Valdimiro Feitosa, Amsterdan Oliveira, Luís Fernando Fliper etc. Saúde & Paz!!!

Para os aniversariantes de sábado (28); Ubaldo Neves, Jailson Moreira, Cornelio Evangelista da Costa, Daniele Cristina Miranda, Rafael Castro, Nixon Frota, Socorro Barreto, Indira Gomes, Victória Carvalho, Iomar Silva, Jocélio Araújo, Maria Laura dos Reis, Cristiany Mariano etc. Felicidades!!!

Para os aniversariantes de domingo (29); Helena Oliveira, Lucio Tadeu Santos, Diná Ferraz, Helena Oliveira, Samuel Ferreira Costa, Willandy Cordeiro, Anamelka Cadena, Edmilson Carvalho da Costa, Keyla Urtiga, Diná Ferraz, Rutheene Veloso, Carolina Cipriano Costa, Fábio Augusto Carvalho, Richardson Danilo Barros, Marcelo Rêgo, Tatyanna Braga, Simplicio Belo da Silva Junior etc. Felicidades!!!

Aos amigos que fizeram citação do meu nome em suas colunas ou programas: Mauro Veras, Péricles Mendel, Beto Loyola (Programa De Tudo um Pouco) -, e no Programa Mariano Marques com citação e foto. Amei. Chics!!!

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



Parabéns para o Coordenador Municipal de Segurança de Teresina, Coronel Nixon Frota (28/8)!!! Na data do seu aniversário recebeu o carinho de familiares e amigos: é casado com a artista plástica Luciana Severo. Chics!!!







Parabéns a querida Gilvana Rodrigues Gayoso Freitas, que comemorou o seu aniversário (25/8) na semana em família. Chics!!!







Parabéns para o aniversariante da semana passada, o deputado federal Júlio César Lima!!! Na foto com a esposa Jussara Lima e a filha Julianna Lima. Chics!!!







#Family - Um click da querida Gilka Marinho Viana com o marido advogado Luiz Gonzaga Viana em momento de lazer em sua belíssima residência. Chics!!!







#Amigos - Um click dos amigos Sidarta Carvalho, José Nunes, José Waldecy Leite Matos (Lanternautos), José Filho - by Construtora Estrutural e Frank Cronemberger em aniversário badalado. Chics!!!







#Almeida&Costa - Advogados Associados - Visitando o Escritório e o Amigo das Antigas - Advogado Nelson Nery Costa. Chics!!!







#Bar&Churrascaria - Um click das queridas Caroline Silva, Lidiany, Drª Cintia Silva e Leticia Santos em encontro de amigas no Restaurante Dom Vitello - by Francisca Pereira. Chics!!!





