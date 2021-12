#Exposição



A querida Gina Castelo Branco realizará o coquetel de abertura da Exposição "Os Tons do Silêncio", a Montmartre Arte e Galeria, que vai acontecer no dia 16/12, às 19h. A mostra tem curadoria de Elsa Paranaguá Elvas. Chics!!!

Hoje (10) o presidente do Rotary Club Rio Poti - Antônio Alves, realiza com os sócios a Confraternização de Natal, em restaurante badalado. Chics!!!

Hoje (10) os médicos da Sociedade Brasileira de Cardiologia se encontram em Confraternização de Natal, ao som dos cardiologistas que tocam, cantam e amam músicas. Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (10); Kahena Sampaio, Leandro De Camargo Lara Cruz, Zózima Tourinho, Vera Covas, Diana da Silveira, José Eusso etc. Saúde & Paz!!!

José Rodrigues Alves & Clésia Batista Rodrigues Alves, completam 60 Anos de muito amor e carinho, são pais da Conselheira do TCE/PI, Flora Isabel e da Diretora-Geral da ADH - Gilvana Rodrigues Gayoso Freitas, e foi comemorado com Missa em família. Chics!!!

As queridas Ana Paula Ramalho foi eleita presidente e Tânia Miranda como vice-presidente do Granf Clube. Mirna Ribeiro e Fátima Rego entregaram o cargo da presidência e da vice-presidência do Clube. Foi encerrada as atividades de 2021, com uma #Missa&Jantar intimista por conta da pandemia: presenças de algumas sócias e alguns maridos das sócias. A posse das eleitas vai acontecer em 2022. Chics!!!

Para encerrar o ano com Chave de Ouro, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Piauí (CRECI) promove, no dia 16/12, às 18h30, a palestra “Rumo a Grandes Alvos”, que será ministrada por Marcelo Roriz. O encontro tem como objetivos trabalhar aspectos voltados ao desenvolvimento do perfil profissional, ressaltando o foco, concentração, autocontrole e muito mais. Para a inscrição é necessária a doação de 1kg de leite e os interessados devem acessar o link na bio do Instagram @crecipi. O bate-papo ocorre no auditório do Conselho. Imperdível!!!

Um click da designer de joias Maihara Brandão, que lançou no dia 9/12, em seu atelier, a sua mais nova Coleção Jóias com o DNA atemporal já conhecido da marca. “Imperfeito Eu” fala de humanidade, autoestima, pessoas únicas e autênticas. A designer de Jóias Maihara Brandão Intitulada “Imperfeito Eu”, a temática vai fundo na singularidade do ser humano e fala da beleza de nossas imperfeições. Chics!!!







#PosseAcadêmica - Parabéns para a minha querida amiga Dora Parentes, que recebeu o Prêmio maior Cadeira 15 - Cadeira Grau Patrono Pedro Américo, da Academia Brasileira de Belas Artes. I love u. Chics!!!







Hoje (10) é celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos - Um click da advogada trabalhista e pesquisadora da Universidade Federal do Piauí, Larissa Reis Ferreira, ressalta a importância de a sociedade estar sempre debatendo as relações de trabalho com o objetivo de preservação destas garantias fundamentais. “Como especialista, considero que o Direito do Trabalho tem sido um revelador dos direitos humanos e defendê-los é garantir a dignidade humana”, LRF. Chics!!!







#CaféChics!!! - Um click da querida advogada, contadora e professora - Liana Portela, no nosso Café. Foto Tibério Hélio. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante do dia 8/12; Sued da Conceição Rocha da Paz!!! Na foto com a querida Nathy Silveira. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante do dia 6/12; Conceição Araújo!!! Uma amiga querida sempre presente na minha vida: não esquece uma data comemorativa. Que Deus continue abençoando a sua vida: com seus gestos elegantes, do seu amor, carinho na sua sabedoria do dia a dia. I love u. Chics!!!







#MensagemFacebook - "Uma viagem de trem encantada. Início do nosso Natal, com o meu amado Neto/Filho, Francisco Pedro, e eu. Amor maior do universo." Fontenele Brito. Chics!!!

