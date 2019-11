Festival Halleluya

Promovido pela Comunidade Católica Shalom, com o apoio da Arquidiocese de Teresina, acontecerá no Complexo da Ponte Estaiada pela primeira vez o Festival Halleluya, no dia 30/11. Vai reunir grandes nomes da música católica nacional. Com palco principal e diversos espaços de entretenimento. Entrada gratuita!!!

Internacional

O advogado Luiz Gonzaga Soares Viana e sua esposa Gilka Viana vão passar o Réveillon em Lisboa?Portugal. Chis!!!

Arte

A partir do dia 20/11, no Espaço do Teresina Shopping, terá início a Exposição Natal com Arte, assinada pelo Atelier Josefina Gonçalves e União dos Artistas Plásticos do Piauí. Imperdível!!!







Um click em Ana Márcia e Elizabeth Mendonça em evento badalado. Chics!!!







Um click na advogada e empresária Sâmea Beatriz Bezerra Sá com o seu fofo poodle. Chics!!!





Festa

As sócias do Lótus Clube nos preparativos para mais uma edição do tradicional Chá Beneficente, no dia 20/11, em espaço badalado. Chics!!!

Livro

O livro Processo Administrativo Tributário no Piauí será lançado no dia 25/11, às 19hno Plenário do Tribunal de Justiça. A obra jurídica é inovadora e possui aspirações de destaque nacional. Os autores do livro são o presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Sebastião Martins, o presidente do TCE-PI Abelardo Vilanova, o ministro do STJ Reynaldo Soares da Fonseca etc. Chics!!!

Granf Clube

As sócias do filantrópico Granf Clube de Teresina já na organização da festa de confraternização anual do Clube. Falta marcar a data. Todo ano a festa é realizada na belíssima residência de Socorro Castro. Chics!!!

Alemanha

A elegante Vânia Guerra Pereira da Silva está em Dusseldorf/Alemanha, foi conhecer o bisneto alemão que nasceu dia 1/11, e recebeu nome de LEONARDO, que é filho de sua neta Rafaela com Marc Schneider. Chics!!!

Clube do Chá

A querida Fernanda Carneiro será a anfitriã da festa de final de ano da confraternização do filantrópico Clube do Chá. Vai dia 4/12 para Orlando/Estados Unidos. Presença confirmada na nossa Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA, dia 26/11, no Grillé. Chic!!!







Um click em Carol e Joseph Zayas, que comemoraram o aniversário de 2 anos da filha Isabella, que é neta da professora Marcia Soares e Dr. Ubirajara Soares. A família reside em Atlanta, nos Estados Unidos. Parabéns!!!







Um click em Ravena Napoleão com a nora Ana Márcia Pinheiro em evento badalado. Chics!!!







Um click na empresária Pastora Brito - by Alpha Modas, que está em São Paulo conferindo a nova Coleção da marca Carmim Brasil. Chic!!!





Festa

Prepare o seu look Black&Pink ou a cor que preferir: para a nossa Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA - Será no dia 26 de Novembro no Grille Eventos. Parcerias já confirmadas; Fotos - Tibério Hélio e Marcos Soares -, Bolo - Odelita Nunes - Bolos&Artes, Drink's e Coquetéis - Silvia Drink's - by Silvinia Costa, Flores - Floricultura Li - by Alcênia Mendes, Antoniel Ribeiro, Apresentador Mariano Marques - Programa Sábado Maior - Antena 10 - Record, dj Victor Carvalho, cantora Nayra Lima e Manoelzinho dos Teclados, Ítalo Sax, Wow Produções - by Jésus Carvalho, Produção Audiovisual - AndyFilms - by Willandy Cordeiro e Caroline Barbosa, com a belíssima decoração de Luis Figueirêdo com Peças da Vivenda da Festa - by Lígia Vasconcelos, Cerimonial Vinicius Wainner/Simone Castro/Helder Daniel Vilela, NOROESTE - by Benedito Cirilo/Rondinelle Albino, look Alpha Modas - by Pastora Brito, Suco Grand Valle - Lojão do Peixe - by Marinalda Oliveira, Óticas Retina - by Francisca Pereira, Picolés Brisa, Nelson Nery Costa, Bar de Brigadeiro - by Larissa Silveira, Hospital Francisco Vilar - by Francisco e Raquel Vilar, Apresentador Ítalo Motta - Programa Melhor de Tudo - REDETV - O DIA, com Desfile da loja SB STORE Multibrand - by Sâmea Beatriz Bezerra Sá etc. Convites - by Gráfica Halley - Circulando. Aguardem os Convites. Chics!!!