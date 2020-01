Filmes

'Retablo’, 'O Caso Richard Jewell’ e ‘Frozen 2’ são as novidades da primeira semana do ano nos Cinemas Teresina. Ainda continuam em cartaz os filmes: ‘Deus é Mulher e seu Nome é Petúnia’, ‘Os Parças 2’, ‘Star Wars: A Ascensão de Skywalker’,’Cats’, ‘O Farol’, ‘Minha Mãe é Uma Peça 3’ e ‘Entre Facas e Segredos’. Imperdível!!!



Hoje



Parabéns para os aniversariantes de hoje (3/1); Marcos Davi, Carvalho, Gustavo Conde Medeiros, Marianne Pires, Alexandre Viana etc. Felicidades!!!

Noivos

O empresário Reginaldo Júnior, que é filho dos empresários Reginaldo Carvalho e Van Fernandes, ficou noivo da linda Cecília. Chics!!!

Diretoria

No dia 23/1/2020 a nova diretoria da FIEPI tomará posse. O presidente José Filho será reconduzido à frente da instituição. Chics!!!

Parabéns

Para os aniversariantes do dia 2/1; Valdenê Albino, Gilberto Pedrosa, Renata Miranda Santos, Sabrina Fortes, Ítalo Mendes Rodrigues, Severino Ferreira Silva Ferreira, Francy Monte, Edemir Carvalho Júnior etc. Dia 1/1/2020; Elisabeth Sá, Fritz Moura, Marcelo da Costa, Ronaldo Neiva, Roberta Costha, Euzilene Alves, Tadeu Nascimento, Cida Sousa, Mauro Lopes, Osiel Silva Chagas, Apoema Borges, Joaquim Monte, José Inácio da Costa Soares, Lizandro Nogueira, Samia Silveira, Marlene Rodrigues, Clara Beatriz, Jorge Ivan Teles Sousa, Ieda Maria Soares Flores, Marlene Rodrigues etc. Saúde & Paz!!!

Festa Natalina

O Granf Clube de Teresina, realizou uma belíssima Festa Natalina para os idosos da Casa Frederico Ozanan, com direito a lanche, distribuição de presentes, lençóis, fraldas geriátricas, cantaram e dançaram com os idosos. Com muito amor e carinho das sócias do Granf - by Joyce Viana Nunes. Chics!!!

Alpha Modas

As lojas Alpha Modas - Centro e Homero - by Pastora de Brito - começa 2020 com roupas belíssimas para as festas badaladas. Vale a pena conferir. Chics!!!

Senado

Suplente do senador Ciro Nogueira vai licenciar-se, e quem deverá assumir o Senado Federal em maio é a querida Eliane Nogueira, e será a primeira mulher a assumir o cargo de Senadora pelo Estado do Piauí. Chic!!!



2020 - Nazaré Dias e Raimundo Dias com a família passaram a virada de ano em Punta Cana na República Dominicana. Chics!!!







Um click nas belíssimas filhas de Lina Josefina de Almendra Freitas Castello Branco e do médico Geraldo Lages Rabello; Cristina, Celina e Adriana. Chics!!!







Parabéns para a querida Valdenê Albino (2/1)!!! Passou a virada de Ano em Sampa com o marido Benedito Cirilo e as filhas Renata e Roberta Albino. Chics!!!







Um click na querida Honorina PaesLandim que passou a virada de ano em navio badalado. Chic!!!







Um click em Kelly Carneiro e João Batista em evento badalada. Chics!!







Um click nos enamorados Alice Nery e Antônio Augusto Pires Brandão. Chics!!!







Um click em Priscilla Silveira e Jansen Nildo em evento badalado. Chics!!!