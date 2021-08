Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, é a anfitriã de almoço no dia 14 do Clube do Chá

#CampanhaSolidária

Como parte da programação do mês de agosto, quando é comemorado o Dia do Corretor de Imóveis, o CRECI/PI lança a Campanha "Quem tem fome não pode esperar!" A iniciativa visa a arrecadação de Cestas Básicas para serem doadas a instituições carentes na capital teresinense. Toda sociedade pode participar desta Ação, que segue até o dia 27/8. Informações, visite as Redes Sociais do Conselho ou acesse o site creci-pi.org.br - Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (13); Tony Trindade, Malu Cavalcanti, Victor Aguiar Filho, George Augusto, José Drumond Neto Drumond, Washington Moura Filho, Eduardo Moita, Cristiane Ventura, Vinícius Machado etc. Saúde & Paz!!!

#Posse

Hoje (13) às 11h, acontece a posse do pós-doutor em Educação e professor da Uespi, Raimundo Dutra, na Academia Mundial de Letras da Humanidade. A solenidade será transmitida pelo Instagram @raimundo.dutra. Imperdível!!!

#Aniversário

Natura Chronos no dia 11/8 comemorou essa semana 35 Anos e eu (Luciêne Sampaio) fui convidada para o encontro de comemoração e lançamento, em primeira mão, de um novo – e especialíssimo - Produto da Marca. Também ganhei o estojo completo da Marca Chronos. Amei. Chics!!!

#ClubedoChá

A querida Rosa Linhares, foi a anfitriã de almoço no dia 9/8 em reunião do Clube do Chá, com as queridas; Ângela Arcoverde, Marisa Resende, Iraídes Feitosa, Ana Maria Rios, Francisca Aragão, Alice Castelo Branco, Eliane Nogueira, Lúcia Silveira, Vera Lobão, Vânia Guerra e Málaque Santos em restaurante badalado. Chics!!!

#Reunião

A querida Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, é a anfitriã de almoço no dia 14/8 do Clube do Chá em sua belíssima residência. Não terá a presença de todas as sócias por conta da pandemia: algumas ainda não participam das reuniões. Grazie pelo convite. Chics!!!

#FicaDica

Agosto mês do meu aniversário no dia 26/8, já lembrando para os familiares e amigos que acompanham o meu trabalho, pra não esquecerem a data. Aguardo os meus #MimosDins - #Pix. Chics!!!

#E-Mail

Por favor envie Notas&Fotos agora para o meu novo email: [email protected] -. Chic!!!



#Parabéns Para a aniversariante do dia 12/8; Elaine Miranda!!! Que é uma uma simpatia: sempre atenciosa com todos. Linda&Chic!!!







#ArmazémParaíba - Um click de Simone Castro e Fernando Oliveira em evento badalado. Parabéns para o aniversariante do mês de agosto - Fernando Oliveira, que continua recebendo mensagens e parabéns por conta do seu aniversário (4/8). Chics!!!







#Parabéns Para a aniversariante de sábado (14/8); Gilmara Pinto!!! Casada com o meu querido amigo Dr. Airton Andrade. Chics!!!







#Family - Um click do Dr. Carlos Tajra e Rafaella Vitale felizes com os filhos Guilherme e Isabela em casa. Chics!!!







#Sampa - Um click de Kelly Carneiro e João Batista Carneiro em #tbt de viagem por lugares badalados em São Paulo. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante do dia 10/8; Nazareth Dias!!! Na foto com o marido empresário Raimundo Dias. Chics!!!







Parabéns para a linda Alice Brandão Costa por sua nova conquista e determinação: agora é médica: filha do advogado Nelson Nery Costa e da arquiteta Lavínia Brandão. Lindos&Chics!!!









