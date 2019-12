Feliz Ano Novo!

Estreias

Semana das novidades dos Cinemas Teresina são os filmes; ‘O Farol’, com pré-estreia no domingo (29) às 10h30, o musical ‘Cats’ e a comédia nacional ‘Minha Mãe é Uma Peça 3’. Imperdível!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (27); Alexandre Rangel Correia, Jayanna Rackel Moura Soares, Ítalo Motta, Dobereiner Guerra, Lucirene Coelho, Joilda Sousa, Edna Maria, Lú Araújo, Magno Pires, Marie Mendes, Neyara Pinheiro, Cícero Filho etc. Saúde & Paz!!!

Solidária

Com os familiares e amigos pelo falecimento do deputado estadual Fernando Monteiro na manhã de 26/12, em São Paulo. O deputado estava com um câncer no fígado. Hoje (27) acontece o velório, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Piauí, e o sepultamento será no Cemitério São José. Triste!!!

Natal

Grazie pelas as lembranças de Natal; Sistema O Dia de Comunicação, O Boticário, Colchão Onix, Sebrae, Granf Clube, Lótus Clube, Clube do Chá, Pão de Açúcar, Secretário do Estado de Saúde - by Florentino Neto, Sindicato dos Auditores Fiscais, Hospital de Olhos Francisco Vilar, Fernanda Carneiro, Ausair Chaib, Clínica Tércio Rezende, Uroclin - by urologista Giuliano Aita etc. Chics!!!

Mimos

Grazie pelos MIMOS das queridas Conceição Araújo e Fernanda Carneiro. Amo ganhar MIMOS. Chics!!!

Redes Sociais

Não deixe de conferir todos os dias fotos e notas nas nossa Redes Sociais - Facebook - Instagram - Blog, Jornal, Portal O DIA. Chics!!!



Um click nas queridas Ausair Chaib e Myrian Castro. Chics!!!







Um click em Luiz Galvão e na empresária Pastora de Brito - by Alpha Modas. Chics!!!







Parabéns para o aniversariante de hoje (27) o meu amigo apresentador Ítalo Motta. Chic!!!







Boas Festas - Para Francisca Pereira, Caroline e Joaquim Júnior - by Óticas Retina. Chics!!!







Boas Festas - Para a família de Valdenê Albino e Benedito Cirilo com os filhos; Renata, Rondinelle e Roberta Albino. Chics!!!







Parabéns para o aniversariante de hoje (27) o meu amigo das antigas Alexandre Rangel Correia!!! Na foto com o amigo dj Marceleleco. Chics!!!







Um click na querida Conceição Araújo. Chic!!!